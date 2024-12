“La sesión fue inválida”, caso Edgardo Kueider: Javier Milei fijó su postura

El presidente Javier Milei sostuvo que la sesión en la que se destituyó al legislador Edgardo Kueider es “inválida”, al argumentar que durante ese trámite legislativo la vicepresidenta Victoria Villarruel debía estar a cargo del Poder Ejecutivo.

“No se puede hacer lo que hizo la doctora Villarruel. Argentina tiene un sistema republicano de Gobierno, el Poder Ejecutivo no se puede meter con el legislativo, ni viceversa. En el momento que yo entro de viaje se produce la acefalía y queda a cargo del Ejecutivo la Vicepresidenta. Si ella preside la sesión del Congreso está trabajando en dos cargos y eso violenta la división de poderes”, aseguró Milei desde Italia, donde mantuvo un nuevo encuentro bilateral con la primera ministra Giorgia Meloni.

El mandatario señaló que la Escribanía General de la Nación “interactuó” con la secretaria de Villarruel y le notificó que el Presidente se iba a ausentar desde el jueves con motivo de su viaje al mencionado país.

“El GDE donde se le comunica que yo voy a estar de viaje lo recibe el día martes. Es decir que estaba informada 48 horas antes de la sesión”, manifestó. Además, dijo que el vocero presidencial, Manuel Adorni, había confirmado el viaje al país europeo “a eso de las 12 o 12.30”.

“Eso fue diseminado por todos los medios”, recordó Milei. Asimismo, el jefe de Estado relató que el escribano general de la Nación llamó a la Vicepresidenta “insistentemente” sin obtener una respuesta, para luego tratar de comunicarse con la secretaria de Villarruel, que “tampoco contestaba”.

El Senado expulsó este jueves a Kueider, detenido actualmente en Paraguay por llevar más 200 mil dólares sin declarar, en una sesión que de todos modos quedó envuelta en la polémica a raíz de que fue presidida por Villarruel en momentos en que la Vicepresidenta debía estar a cargo del Poder Ejecutivo. Pero además, varios constitucionalistas hicieron notar que se produjeron otras situaciones, que podría hacer que la sesión no tuviese validez.

El nombramiento de Lijo y García Mansilla

Por otro lado, Milei aseguró que el nombramiento de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia saldrá por DNU en caso de que el Senado “no resuelva” esas designaciones. “Si yo lo puedo sacar como pedí, por el Senado, lo saco por el Senado. Si me aparece la demanda y el Senado no me resuelve, lo tengo que resolver”, planteó Milei en declaraciones radiales.

El mandatario sostuvo que a través de un decreto puede solucionar “transitoriamente” el problema, para que después la Cámara Alta lo “convalide o lo rechace”.

“Son las dinámicas del Poder Judicial y yo lo que tengo que hacer es sujetarme a las condiciones de la Constitución. Igual vuelve a abrir el primero de marzo, si es por eso, las ordinarias”, dijo Milei sobre el Congreso.

En la misma línea se había manifestado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a fines de noviembre, cuando sostuvo que había “preocupación” en el Gobierno por la conformación de la Corte Suprema y tampoco descartó que se nombrara a los dos jueces que faltan por DNU.

Francos indicó en esa oportunidad que “si la oposición no da los votos necesarios” en el Congreso para las designaciones de Mansilla y Lijo, el oficialismo analizaría “nombrarlos por decreto”.

“Son alternativas, pero todavía no tomamos una decisión al respecto. Hicimos una propuesta que no fue tratada aún por el Senado y estamos ante una Corte que va a quedar con menos miembros en poco tiempo”, manifestó Francos por entonces.