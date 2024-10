Biden: “Milton podría ser el peor huracán que azote Florida en más de un siglo”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que el huracán Milton podría ser el "peor" en golpear el estado de Florida en un siglo y pidió a las personas que se encuentran en la trayectoria de la tormenta que evacuen lo antes posible. Biden afirmó que el impacto de Milton, que se prevé que toque tierra el miércoles por la noche en Florida, podría ser "devastador".

"Podría ser el peor huracán que azote Florida en más de un siglo y, Dios mediante, no lo será, pero eso parece ahora mismo", declaró Biden a la prensa en la Casa Blanca, poco después de haber anunciado que pospuso un viaje a Alemania y Angola para quedarse en Estados Unidos y supervisar la respuesta de las autoridades al desafío que supone el huracán.

"Insto a todos los que se encuentren en la trayectoria del huracán Milton a que escuchen a las autoridades locales y sigan las medidas de seguridad. Si están bajo órdenes de evacuación, deben evacuar ahora mismo. Deberían haber evacuado ya. Es una cuestión de vida o muerte, y no es una exageración", afirmó el mandatario, resaltando que se trata de una tormenta potencialmente devastadora. En las últimas horas, se difundieron fotos desde el espacio del huracán tomadas por la nave espacial Dragon Endeavour (de la NASA y Space X) y la vista es pavorosa: la tormenta tiene un diámetro de 800 kilómetros que se va desplazando desde el Golfo de México hacia el Este.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos advirtió en su boletín de las 11:00 hora local (15:00 GMT) que "hoy es el último día para que los residentes de Florida se preparen" en sus hogares o evacuen las zonas señaladas, si así lo indican las autoridades locales.

Milton, un huracán que se fortaleció en tiempo récord en el golfo de México hasta alcanzar la categoría 5, la mayor en la escala Saffir-Simpson, se rebajó esta jornada a la categoría 4 y se espera que su centro toque tierra el miércoles por la noche cerca de la bahía de Tampa, en el condado de Hillsborough (costa oeste de Florida). En el video siguiente se ve en velocidad el proceso de evacuación que los habitantes del Estado de La Florida iniciaron para ponerse a salvo del huracán.

A mass evacuation is in progress in Sarasota, Florida, following the upgrade of Hurricane Milton to a Category 5. Here’s a look at the northbound traffic on I-75 as residents make their escape.@MyRadarWX #flwx #hurricane #milton pic.twitter.com/vC2pEvxLR2