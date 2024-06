Analizan sustituir a Joe Biden como candidato presidencial

El presidente estadounidense Joe Biden atraviesa las horas más críticas de su carrera política. Sin poder remontar la mala imagen que dejó su participación en el debate con Donald Trump, propios y ajenos ponen en duda su capacidad para llevar adelante la campaña y una eventual segunda presidencia.

A sus 81 años, Joe Biden intenta reponerse del último debate presidencial que cundió en pánico a todo el partido demócrata. Su discurso vacilante, la demora en sus respuestas, su disfonía e incoherencias pronunciadas durante su presentación le costaron mucho más que algunas chicanas por parte de su contrincante republicano y memes en las redes: su candidatura fue puesta en jaque.

“Amigos, sé que no soy un hombre joven, para decir lo obvio”, aseguró el actual presidente estadounidense durante un acto en Carolina del Norte en un intento de aplacar los rumores de pedidos de renuncia y argumentó: “Ya no hablo tan claro como antes. Ya no debato tan bien como antes. Pero sé lo que sé. ¡Sé decir la verdad! ¡Sé cómo hacer este trabajo! ¡Sé cómo hacer las cosas! ¡Sé cómo millones de estadounidenses saben que cuando te derriban, te levantas!”.

Pero su convicción no logró persuadir a los demócratas y la danza de nombres de probables reemplazantes comenzó a sonar con fuerza en el arco político estadounidense. De todos modos, al momento ningún representante republicano ha manifestado públicamente su deseo de que Biden renuncie.

Como ya es costumbre en los últimos años el nombre de Michelle Obama es el primero en aparecer cuando se busca un candidato. Es que la demócrata goza de una alta popularidad entre los ciudadanos norteamericanos, pero a pesar de esto en más de una oportunidad dejó en claro que no tiene la intención de postularse a la presidencia.

Casi por decantación, la siguiente persona que aparece como una posible candidata es la actual vicepresidenta Kamala Harris. Con la campaña prácticamente en marcha, el cambio de nombre en la fórmula Biden-Harris no parece tan descabellado. Pero lejos de subirse a la ola de rumores, Harris apoyó públicamente a su compañero tras el debate.

Descartadas Obama y Harris, asoman algunos gobernadores demócratas como Gavin Newsom (California), Gretchen Whitmer (Michigan) y J B Pritzker (Illinois), pero ninguno tiene su victoria asegurada frente a Trump en una posible elección.