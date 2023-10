Masacre de decenas de personas en un kibutz cerca de Gaza

El kibutz de Kfar Aza está situado entre Netivot y Sderot, a unos cinco kilómetros al este de la Franja de Gaza, en la zona más castigada por la embestida de Hamás. En 2021 tenía una población de 765 habitantes, aunque este dato tendrá que ser revisado después de lo vivido en las últimas jornadas.

El 7 de octubre de 2023, en plena acometida terrorista, periodistas de la agencia Ap presenciaron el secuestro de cuatro civiles del kibutz. Apenas un aperitivo del horror que se descubrió ayer, después de que el Ejército israelí retomara el control de la comuna agrícola: varios corresponsales internacionales de guerra, acompañados por miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel informaron de asesinatos en masa, revelando, estremecidos, el hallazgo de los cuerpos de varios bebés. Junto a los cadáveres, cunas volcadas y cochecitos abandonados.

Los periodistas desplazados a Kfar Aza comunicaron que la ofensiva de Hamás terminó con las vidas de “un centenar de personas” en esta comunidad. Uno de los oficiales del Ejército confirmó a una reportera de la televisión local i24 que entre los restos se hallaron “un gran número de bebés”.

Apenas podía contener las lágrimas la periodista al tiempo que relataba la barbarie y recordaba las palabras del miembro de las IDF al describir el desolador decorado de este poblado que recordaba al de una distopía apocalíptica: “Esto no es una guerra. No es un campo de batalla: es una masacre. Ves a los bebés, a sus madres y sus padres, en las habitaciones y refugios donde trataron de ponerse a salvo... y cómo los terroristas los han matado. No es una guerra”, declaró el general Itai Veruv mientras deambulaban en medio de las ruinas y el silencio.