Se eleva el alerta mundial por la represalia de Irán a Israel

Israel se prepara, desde este viernes, para un ataque de Irán o sus representantes mientras crecen las advertencias de represalias por el asesinato registrado la semana pasada de un alto funcionario de la embajada de Irán en Damasco.

Países como India, Francia, Polonia y Rusia han advertido a sus ciudadanos que no viajen a la región, que ya está en vilo por la guerra en Gaza , ahora en su séptimo mes. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que la amenaza de Irán era real y viable.

El ejército israelí dijo que no había dado nuevas instrucciones a los civiles, pero pidió a la gente que permaneciera alerta.

"Durante el último día, el ejército llevó a cabo una evaluación de la situación y aprobó planes para una serie de escenarios tras los informes y declaraciones sobre un ataque iraní", dijo el portavoz militar en jefe, Daniel Hagari, en una declaración televisada el viernes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel no hizo comentarios sobre los informes de que algunas misiones diplomáticas israelíes habían sido evacuadas parcialmente y se había reforzado la seguridad.

"La venganza llegará", escribió el diario más importante de Israel, Yedioth Ahronoth. "Por el momento, la premisa es que será muy pronto, en los próximos días".

Israel no se atribuyó la responsabilidad del ataque aéreo del 1 de abril que mató al general de brigada Mohammad Reza Zahedi, un alto comandante de la Fuerza Quds en el extranjero del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, y a otros seis oficiales mientras asistían a una reunión en el recinto de la embajada de Damasco. Pero el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei , dijo que Israel "debe ser castigado y lo será" por una operación que, según dijo, era equivalente a un ataque en suelo iraní.

"Va a ser muy difícil para Irán no tomar represalias", dijo Raz Zimmt, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel. "Sigo creyendo que Irán no quiere involucrarse en una confrontación militar directa y a gran escala contra Israel, y ciertamente no con Estados Unidos. Pero tiene que hacer algo".

Este viernes, tanto el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, como el jefe del ejército, general Herzi Halevi, se reunieron con el jefe del Comando Central de Estados Unidos, general Michael Kurilla, para coordinar una posible respuesta.

Fuentes iraníes y diplomáticos de Estados Unidos, el principal protector de Israel, dicen que Teherán ha indicado a Washington que desea evitar una escalada y que no actuará apresuradamente.

Pero persiste el riesgo de que cualquier respuesta se salga de control.

Dado que Irán consideró el ataque a la embajada como equivalente a un ataque a su propio territorio, Zimmt dijo que un ataque directo en suelo israelí por parte del propio Irán en lugar de un representante como Hezbolá en el Líbano era una posibilidad real.