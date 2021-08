Bolsonaro sufrió derrota en el Congreso por el sistema de votos

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se resistió a aceptar la derrota en la votación del Congreso que sepultó su proyecto para alterar el sistema de urnas electrónicas vigente desde 1996 y redobló la apuesta al afirmar que las elecciones de 2022 no serán confiables.

Lo hizo luego de que el arco político y parte del Ejército repudiaran el desfile militar realizado ayer en Brasilia supuestamente para intimidar y demostrar fuerza ante el Congreso y el Supremo Tribunal Federal en su bandera, sin pruebas, contra el fraude.

"Tendremos elecciones que no serán confiables", afirmó Bolsonaro, que dijo que "la mayor parte de la población está a favor" de cambiar el sistema de urna electrónica pese al rechazo de un proyecto de ley a tal fin el martes en la Cámara de Diputados.

El oficialismo logró 229 votos a favor del proyecto contra 218, pero para poder lograr su aprobación debía tener el apoyo de al menos 308 de los 513 diputados.

Fue un resultado que marca varias tendencias: el repudio al golpismo de Bolsonaro con tanques obsoletos desfilando por las calles que disparaban humo negro por sus escapes, el poder del oficialismo en el Congreso, el bloque Centrao, por sobre el bolsonarismo puro y una mayoría que lo blinda de un impeachment.

Bolsonaro dijo que quienes no votaron o votaron en contra "fueron chantajeados" por el Tribunal Superior Electoral debido a que tienen causas abiertas en el Supremo Tribunal Federal (STF), la corte suprema de Brasil.