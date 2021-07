Inesperado salto de los contagios de Covid en Francia: 150% en 24 horas

En una semana, la circulación del virus aumentó un 150%, ya que los contagios pasaron de 7000 a 18.000.

El ministro de Salud, Olivier Véran, calificó de inédito ese salto, justo en vísperas de que se aplique la obligación de presentar un pase sanitario para ingresar en cines, teatros y museos.

Semejante nivel de casos positivos no se había observado desde mediados de mayo: en los últimos siete días hubo una media diaria de 8000 casos, contra 1850 de junio.

Las autoridades sanitarias se aprestaban a publicar las cifras definitivas de las últimas 24 horas.

Para el titular de la cartera sanitaria, Francia "nunca registró esto, ni con el Covid (su cepa histórica), ni con la variante inglesa, ni con la sudafricana, ni con la brasileña".

Poco antes de conocerse oficialmente la agresiva irrupción de la nueva cepa, mucho más contagiosa, el Gobierno venía siendo acusado de dictadura sanitaria. Y miles de manifestantes, que se dieron cita en 137 protestas de varias ciudades exigieron "libertad".

Es que, a partir de este miércoles 21, el pase o pasaporte sanitario que pruebe el esquema completo de vacunación será obligatorio en los sitios culturales que puedan recibir más de 50 personas para todos los mayores de 18 años: cines, teatros, museos, parques de atracción, festivales y conciertos.

Además, el Parlamento comenzó paralelamente el estudio de una ley que obliga al personal sanitario a vacunarse y que extiende el uso del pase sanitario a más establecimientos, como bares y restaurantes, lo que provocó el sábado manifestaciones contrarias en la calle.

El rechazo abarcó, asimismo, a los planes anunciados esta semana por el presidente Emmanuel Macron, en alusión a la extensión del 'pass sanitario' y a la vacunación forzada de los trabajadores de la Salud, lo que deja poco margen político a las autoridades para enfrentar el rebrote en un país en el cual, hasta ahora, la no obligatoriedad era promesa de 'liberté'.

El Gobierno teme que esta progresión, que afecta especialmente a los jóvenes, acabe extendiéndose a las personas mayores o de riesgo no vacunadas y aumente las hospitalizaciones.

"Solo tenemos una arma, la vacunación (...) para deshacernos del Covid de una vez por todas", agregó el ministro.

El ministerio del Interior francés reportó que en total se convocaron 137 manifestaciones en París que reunieron hasta 18.000 personas en la plaza Beauvau.