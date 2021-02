Biden derogó la emergencia migratoria decretada por Trump

El presidente estadounidense, Joe Biden, derogó ayer la emergencia nacional decretada en la frontera de Estados Unidos y México para obtener fondos con los que construir un muro con el país vecino.

El anuncio fue dado a conocer en una carta dirigida a las presidentas de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y del Senado, Kamala Harris, y llega casi un año después de la renovación por parte del anterior presidente, Donald Trump, que en febrero del año pasado decidió renovarlo por un año más, hasta este 15 de febrero.

En su carta, Biden garantizó que su Administración no permitirá que “ningún dólar más del contribuyente estadounidense sea desviado para construir un muro fronterizo” y prometió una “revisión cuidadosa” de los recursos que ya se aprobaron con ese fin.

“Por la presente informo al Congreso que la emergencia nacional declarada por la Proclamación 9844 se da por terminada y que las autoridades invocadas en esa Proclamación ya no serán utilizadas para construir un muro en la frontera sur”, indicó.

Trump hizo de la construcción del muro una de sus grandes promesas antes de llegar a la Casa Blanca y, ya en el poder, siguió insistiendo en esta controvertida iniciativa, por la que prometió hacer pagar a México.

El expresidente aplicó una política de tolerancia cero en la frontera.

Biden, en cambio, aboga por revisar a fondo las políticas migratorias para garantizar un enfoque más humano, lo que si bien todavía no fue puesto en práctica, le valió el apoyo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Una de las medidas que ya tomó el actual gobierno fue la suspensión de unos acuerdos que facilitaban las deportaciones a El Salvador, Guatemala y Honduras.

Juicio a Trump

Joe Biden dijo ayer que algunos legisladores republicanos “pueden haber cambiado de opinión” sobre la responsabilidad de su predecesor Donald Trump en el asalto al Capitolio, tras los videos que exhibió la parte acusadora en el juicio político que se reinició ayer en el Senado.

“Creo que algunos pueden haber cambiado de opinión”, dijo Biden desde la Oficina Oval, sugiriendo que los senadores republicanos pueden decidir condenar al expresidente.

Los demócratas que ofician de fiscales en el impeachment exhibieron ayer imágenes particularmente fuertes de la violencia desatada el 6 de enero en el Capitolio que dejó cinco muertos y, en la continuidad del proceso, ayer retomaron los argumentos que forman parte de su acusación por “incitación a la insurrección”.