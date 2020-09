El Museo de Auschwitz apuntó contra TikTok por banalizar la dura historia de sus víctimas

El Museo de Auschwitz presentó ayer una queja formal por Twitter contra el reto viral “Víctimas” que lanzó la plataforma TikTok, donde se puede ver a distintos usuarios que suben videos representándose como víctimas del Holocausto, una actitud que el espacio consideró como una ofensa a la memoria sobre el genocidio de 6 millones de judíos en los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. El reto comenzó a circular en agosto y hacia fines de mes empezaron las protestas de usuarios en Twitter, hasta que el Memorial de Auschwitz decidió publicar su postura ante este “juego” en la red, donde los usuarios suben videos contando en primera persona historias de su “supuesta” experiencia, usando ropa alusiva y la estrella de David que identificaba a los judíos durante la Alemania nazi. Desde la cuenta de Twitter del Memorial de Auschwitz (@AuschwitzMuseum) señalan que “las historias de las personas que fueron encarceladas y asesinadas en Auschwitz son increíblemente trágicas, dolorosas y emotivas; y es crucial compartir las historias individuales para conmemorar y educar”, poniéndolas en el “contexto de la precisión y el respeto”.

A su vez marcaron “los desafíos éticos y los peligros psicológicos de los juegos de rol al enseñar esta historia”. Si bien es “esencial utilizar historias personales”, no se debe “poner a las personas en una posición de víctimas”. El Museo argumenta que “la tendencia visible en TikTok puede ser realmente hiriente e incluso considerada ofensiva”, y hay ejemplos “que están más allá de la frontera de la trivialización de la historia y de la falta de respeto a las víctimas con videos que no fueron creados para conmemorar sino para ser tendencia”. La institución aseguró también que los medios sociales son parte de la vida cotidiana y “debemos continuamente crear conciencia de que no todas las actividades de los medios sociales pueden conmemorar el Holocausto. Los educadores deberían trabajar con los jóvenes para presentar los hechos, enseñar y discutir cómo conmemorar de una manera significativa y respetuosa”. Por otro lado refieren en el comunicado que “hay cuestiones más indignantes, como los algoritmos que promueven el antisemitismo o la presencia de la negación del Holocausto, portador peligroso de antisemitismo y odio”.

La plataforma TikTok, de la empresa china ByteDance, tiene más de 800 millones de usuarios globales y es considerada la red social que usan los adolescentes, siendo entre 13 y 18 años los más activos. El objetivo de la plataforma, según lo señalan en su web, “es inspirar la creatividad y brindar alegría”; pensada para que los usuarios sean generadores de contenido, ya que se publican vídeos breves en los que se valoran “la creatividad y espontaneidad, los desafíos y las parodias”. A su vez, en las “normas de la comunidad” estipulan como uno de los puntos la no aceptación de “Ideologías que inciten al odio” racial o al negacionismo, entre otras cuestiones.