Trump vs Biden: en Estados Unidos, ya envían las hojas para votar por correo

En los hechos, las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos para elegir al próximo presidente entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden, comenzaron ayer viernes. El puntapié inicial lo dio el estado de Carolina del Norte, con el envío de los primeros sobres de votación por correo, en medio de una campaña cada día más agresiva.

La preocupación por la pandemia de COVID-19 puede hacer que decenas de millones de ciudadanos eviten acudir a los centro de votación y prefieran enviar por correo su sufragio. En un país ya muy tenso política y socialmente, las próximas ocho semanas pondrán a prueba la capacidad de la primera potencia mundial de organizar elecciones en medio de una pandemia que ha transformado completamente la campaña.



El estado de Carolina del Norte comenzó con el envío de más 600.000 hojas de votación en respuesta a un espectacular aumento de la demanda. Otros estados considerados clave para el desenlace electoral, como Wisconsin, comenzarán a hacer lo mismo en las próximas semanas.



Según una reciente encuesta de USA Today/Suffolk, el 56% de los republicanos dice que votará en persona, contra el 26% del lado demócrata. Como muestra de las tensiones en el país, uno de cada cuatro electores dice que si su candidato pierde, no habrá de reconocer como “honesto” y “exacto” el resultado.

En busca de un segundo mandato de cuatro años, Trump siembra dudas sobre la validez de la elección, e insiste con que el masivo uso del voto por correo puede conducir a un fraude. Incluso sugirió a sus simpatizantes votar dos veces: enviar el voto por correo y votar presencialmente el día de la elección el 3 de noviembre, ante la eventualidad de que su sufragio no haya llegado.

En una campaña ya agresiva, el resentimiento se avivó el jueves cuando la revista The Atlantic informó que Trump tildó de “perdedores” y “tontos” a los soldados estadounidenses muertos en la Primera Guerra Mundial. Según The Atlantic, durante una visita a Francia en 2018 Trump canceló un acto para tributar honores a esos combatientes enterrados en el cementerio militar Aisne-Marne, cerca de París.



“¿Por qué debería ir a este cementerio? Está lleno de perdedores”, habría dicho entonces a los miembros de su equipo, según la revista, que cita fuentes anónimas.



Trump negó haber hecho esos comentarios. “Juraría por cualquier cosa que nunca dije eso sobre nuestros héroes caídos”, afirmó. (Ver nota aparte en esta página).



Sus allegados inundaron las redes sociales con fotos de Trump acompañado de militares pero, a la vez, resurgieron declaraciones de la campaña de 2016 en las que el mandatario se mofaba del senador republicano John McCain por haber sido capturado en la guerra de Vietnam.

Los dos candidatos hicieron ayer una pausa en sus giras de campaña. No obstante desde su feudo en Wilmington, Delaware, Biden criticó los dichos de Trump. “Las palabras de un presidente son importantes (...) Esto no puede continuar”, dijo. “Es la deconstrucción del sistema democrático”, añadió.



Unas horas después, desde la Casa Blanca, Trump se quejó de como los medios de comunicación tratan al candidato demócrata. “Miro el nivel de las preguntas que hacen y honestamente dan pena. Son preguntas destinadas a un niño”, dijo.

A dos meses de los comicios, las miradas apuntan a la decena de estados conocidos como “swing states”, susceptibles de cambiar de un partido a otro en cada elección. Pensilvania y Florida, ganados ajustadamente por Trump a Hillary Clinton en 2016, son observados con particular atención.



Según el último sondeo de la universidad Quinnipiac, Biden lleva una sólida ventaja en Pensilvania (52% contra 44%). En cambio en Florida, la batalla es más pareja (48% para Biden y 45% para Trump).

“No le importa”

Biden acusó a Trump de ser insensible al dolor económico que ha causado la pandemia del coronavirus, después de que los datos de ayer viernes mostraron una ralentización en la generación de empleos y un aumento de la brecha racial entre los trabajadores.



Biden dijo que la crisis económica ha exacerbado las divisiones entre ricos y pobres. “La dolorosa verdad es que tenemos un presidente que no lo ve, no lo siente, no lo entiende, no le importa. Piensa que si el mercado de valores está en alza, entonces todo está bien”, dijo Biden durante un discurso en su sede en Wilmington, Delaware.



El Departamento de Trabajo informó que las nóminas de los trabajadores no agrícolas aumentaron en 1,37 millones de puestos de trabajo el mes pasado, menos que en julio.

Trump destacó la caída de la tasa de desempleo en agosto al 8,4% como una señal de que la economía está mejorando. Sin embargo, el presidente parece que llegará a las elecciones con la economía paralizada y en medio de críticas por su manejo de la pandemia, que ha matado a más de 186.000 personas en Estados Unidos.



Biden, que en la encuesta de Reuters/Ipsos de esta semana lleva una ventaja de siete puntos porcentuales a nivel nacional, pidió al presidente que reúna a los líderes del Congreso para reiniciar las negociaciones sobre otro paquete de ayuda económica para el coronavirus. “En resumen: señor presidente, haga su trabajo. Salga de su campo de golf”, dijo Biden.

Trump: guerra "estúpida" y soldados "fracasados"

Donald Trump consideró “estúpida” la guerra de Vietnam y calificó de “fracasados” a los soldados de Estados Unidos, según una periodista de la cadena Fox News. En un hilo de tuits, la corresponsal de Seguridad Nacional de Fox News, Jennifer Griffin, explicó que dos exfuncionarios le confirmaron también los insultos del mandatario a los estadounidenses fallecidos durante la I Guerra Mundial. “Según un exfuncionario de alto rango de la Administración de Trump, cuando el presidente habló sobre la Guerra de Vietnam dijo: Fue una guerra estúpida, todos los que fueron eran unos fracasados”, afirmó.



El jueves la revista The Atlantic publicó que Trump llamó en 2018 “perdedores” y “fracasados” a los estadounidenses que murieron en la I Guerra Mundial, y que dijo no entendía qué ganan los ciudadanos de su país al ir a combatir al extranjero, lo que ha sido negado por el mandatario. Según The Atlantic, cuya información confirmó la agencia AP con una fuente del Pentágono, los supuestos insultos de Trump se produjeron durante su visita a París en noviembre de 2018 para participar en el centenario del armisticio de la I Guerra Mundial, donde murieron más de 116.000 militares estadounidenses.

Donald Trump y Joe Biden irán el 11/S a Pensilvania

Donald Trump y Joe Biden sostendrán su primer debate electoral a fin de mes, pero un encuentro cara a cara anticipado podría ocurrir el próximo viernes en una conmemoración de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos.



El presidente republicano y su contrincante demócrata tienen programada una visita el 11 de septiembre a Shanksville (Pensilvania), donde uno de los aviones secuestrado se estrelló en un campo ese día en 2001. No está claro si las dos visitas se superpondrán, pero es probable que sea lo más cerca que estarán el uno del otro en meses, rumbo a las elecciones del 3 de noviembre. Los otros dos aviones se estrellaron en el WTS de Nueva York y el Pentágono.

Donald Trump dijo ayer viernes no haber visto aún evidencia de que el opositor ruso Alexei Navalny haya sido envenenado, aunque agregó no tener motivos para dudar de Alemania, que afirma tener “pruebas inequívocas”.

Trump dijo que había escuchado que Alemania había descubierto que Navalny había sido envenenado en agosto con el agente nervioso mortal Novichok. Desde entonces, Europa ha amenazado con nuevas sanciones a Rusia y la OTAN pidió una investigación internacional sobre el presunto intento de asesinato del opositor ruso. Alemania informó a sus socios de la OTAN, cuyo secretario general, Jens Stoltenberg, dijo que había “pruebas más allá de toda duda” de que Navalny fue envenenado con Novichok.

“No lo hemos visto nosotros”, dijo Trump sobre la evidencia de los investigadores alemanes. Según lo que dice Alemania, parece ser así, agregó. “Estaría muy enojado si fuera así”, afirmó también. Trump no dijo qué medidas tomaría si confirma que el más importante opositor a Putin hubiera sido víctima de un complot de asesinato. Pero insistió en que él ha sido “de lejos más duro con Rusia que nadie”.



Trump acotó no obstante que las negociaciones sobre armas nucleares con Moscú son prioritarias frente a cualquier otro tema. “Es lo más importante”, dijo.