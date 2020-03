Italia pierde la guerra contra el coronavirus

Italia, en una de sus primaveras más tristes, al cumplirse un mes de la primera víctima con coronavirus, informó que 793 personas positivas con Covid-19 murieron en las últimas 24 horas.

Así lo reveló en conferencia de prensa el jefe de la Protección Civil Angelo Borrelli, al señalar que el total de decesos llegó a 4.825 desde el 21 de febrero. Borrelli agregó que además otras 4.821 personas resultaron positivas en las últimas 24 horas, con un total de 53.578 personas infectadas hasta ayer sábado.

El director del Instituto de Sanidad, Silvio Brusaferro, aseveró en conferencia de prensa que el escenario que se ve en el análisis de las víctimas "es de una edad mediana de más de 80 años", con "una población masculina más golpeada que la femenina".

Brusaferro consideró además que "el distanciamiento es el elemento clave de esta batalla", al renovar el pedido para que la población respete la distancia mínima de un metro pedida por las autoridades. El número de personas curadas es de 6.072, con lo que la cifra de contagios totales en el país asciende a 53.578 personas, de un total de 60 millones de habitantes.

Caos y muerte

Italia es el país con mayor número de muertos en el mundo con coronavirus. El encargado de dar las cifras nacionales, el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, agradeció la labor de los trabajadores de la salud en estas horas tan aciagas.

"Quiero agradecer a los médicos que respondieron la llamada, teníamos un número muy importante, agradecemos a todos los que se unieron, que serán enviados rápidamente a Lombardía y otros territorios donde se necesitarán médicos", añadió Borrelli.

Sin embargo, en un clima cada vez más alarmante, en el que llamaban a la gente a salir de sus casas, reinaba el caos y la descoordinación en las diversas regiones de Italia, todas afectadas por el coronavirus, pero al momento especialmente las del norte, con Lombardía, locomotora del país, primera en el ránking, seguida por Emilia Romagna, Veneto, Piamonte y las Marcas. Algunas tomaban medidas como el cierre de supermercados el domingo, otras prohibían actividades deportivas, otras no, en un clima anárquico.

En este marco, los gobernadores del norte reclamaban a viva voz al gobierno de Giuseppe Conte medidas aún más restrictivas, como la parálisis total de las actividades productivas no esenciales y el Ejército en la calle para impedir la circulación de la gente.

"Llegó el momento de detenernos, pero en serio. Al momento consideramos que la adopción de valientes nuevas medidas restrictivas puedan representar la única y auspiciable solución para una tragedia que, con los contagios en aumento inexorable, parece no tener fin", pidieron en una carta a Conte y al gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, 243 alcaldes de la provincia de Bergamo, una de las más afectadas.