Crece el escándalo por la supuesta extorsión de Trump a Ucrania

La oposición demócrata de Estados Unidos redobló ayer su llamado a iniciar un juicio político al presidente Donald Trump por acusaciones de que quiso extorsionar a su par de Ucrania para que revelara información perjudicial sobre el ex vicepresidente Joe Biden, su potencial adversario electoral en los comicios del año próximo.

Trump volvió a negar las acusaciones, un duro golpe para un presidente que ha empeñado gran parte de su mandato negando acusaciones de que se benefició de acciones de interferencia electoral auspiciada por Rusia para vencer sorpresivamente a su rival demócrata Hillary Clinton en las elecciones de 2016.

Consultado por periodistas si tomaba en serio la amenaza de la oposición demócrata de iniciarle un proceso de impeachment, Trump respondió: “Para nada”. Medios estadounidenses han revelado que un denunciante de los servicios de inteligencia de Estados Unidos elevó un informe luego de sentirse alarmado por el presunto intento de Trump de presionar al líder ucraniano Vladimir Zelenski durante un llamado telefónico.

Trump confirmó que discutió lo que describió como actos de corrupción de la familia Biden durante la conversación, pero negó haber ejercido cualquier tipo de presión sobre su par de Ucrania, un país al que Estados Unidos da apoyo vital en su enfrentamiento con Rusia.

“Tuvimos una conversación telefónica perfecta”, dijo a la prensa. “Todos saben que es sólo una caza de brujas demócrata”, agregó.

Legisladores demócratas intensificaron ayer su reclamo para que la inteligencia y la Casa Blanca hagan público el texto del denunciante y la transcripción del llamado entre Trump y Zelenski de julio pasado, que ocurrió justo cuando el gobierno de Trump retenía 250 millones de dólares de asistencia para la ex república soviética de Europa del Este.

Los demócratas, que controlan la cámara baja del Congreso, también quieren interrogar al denunciante, cuya identidad se desconoce.

Sobre la retención de la ayuda a Ucrania, Trump admitió que no quería dar dinero al gobierno de ese país si había corrupción.