Líderes del mundo celebran y repudian el levantamiento de militares en Venezuela

La sublevación en la madrugada del martes de un grupo de militares venezolanos en apoyo al opositor Juan Guaidó, quien llamó al "cese definitivo de la usurpación", generó repercusiones alrededor del mundo.

Mandatarios de América y Europa, además de líderes de organizaciones internacionales, se manifestaron a favor y en contra de Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, y del gobierno de Nicolás Maduro, que denunció un "intento de golpe de Estado".

- Estados Unidos



Washington, que lidera la presión internacional para la salida de Maduro del poder, manifestó inmediatamente su apoyo al alzamiento militar. "Hoy el presidente interino Juan Guaidó anunció el comienzo de la Operación Libertad. El gobierno de Estados Unidos apoya completamente a los venezolanos en su búsqueda por la libertad y la democracia. La democracia no puede ser derrotada", tuiteó el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, uno de los primeros en hacer público su respaldo a Guiadó, escribió en la red social: "Saludamos adhesión de militares a la Constitución y al Presidente encargado de #Venezuela @jguaido. Es necesario el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de forma pacífica".



- Cuba

Cuba manifestó su "firme apoyo" a su aliado socialista Maduro. "Rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país", tuiteó Miguel Díaz-Canel. "Los traidores que se han colocado al frente de este movimiento subversivo, han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la ciudad para crear zozobra y terror", agregó.

- Bolivia -.



El presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó "enérgicamente" lo que denominó, en línea con Maduro, el "intento de golpe de Estado en #Venezuela, por parte de la derecha que es sumisa a intereses extranjeros", escribió en Twitter.



Morales llamó a los "gobiernos de #AméricaLatina a condenar el golpe de Estado en #Venezuela e impedir que la violencia cobre vidas de inocentes". Y agregó: "Sería un nefasto antecedente dejar que la intromisión golpista se instale en la región. El diálogo y la paz deben imponerse sobre el golpe".



- Brasil



Brasil calificó como "positivo" el alzamiento de un grupo de militares. "Es positivo que haya un movimiento de militares que reconocen la constitucionalidad del presidente Juan Guaidó", declaró el canciller Ernesto Araújo en una rueda de prensa en Brasilia. "Brasil apoya el proceso de transición democrática y espera que los militares venezolanos sean parte de ese proceso de transición democrática".

- Chile

"Reiteramos nuestro total apoyo al Pdte Guaidó y democracia en Venezuela. La dictadura de Maduro debe terminar por la fuerza pacífica, y dentro de la constitución, del pueblo venezolano. Así se restablecerán las libertades, la democracia, los DDHH y el progreso en #Venezuela", tuiteó el mandatario chileno, Sebastián Piñera.



- México.



El gobierno mexicano "expresa su preocupación por la posible escalada de violencia y derramamiento de sangre que pudiera ocurrir", dijo en un comunicado la cancillería, que reitera su deseo de hallar "una solución pacífica, democrática y mediante el diálogo a esta crisis", indicando que está en contacto con 16 países que integran el Mecanismo de Montevideo para la búsqueda de una ruta común.



- España



"Deseamos con todas nuestras fuerzas que no se produzca un derramamiento de sangre", dijo Isabel Celáa, portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, que reconoce a Guaidó como presidente encargado del país.



- Reino Unido



El gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, que también reconoce la presidencia interina de Guaidó, llamó a una "resolución pacífica" a la crisis."Nuestro enfoque está en una resolución pacífica de la crisis y la restauración de la democracia venezolana. Los venezolanos merecen un futuro mejor, han sufrido lo suficiente y el régimen de Maduro debe terminar", dijo el portavoz de May.