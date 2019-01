Cruces entre Italia y Francia por los chalecos amarillos

El viceprimer ministro italiano, Luigi Di Maio, rechazó las críticas de Francia por su apoyo al movimiento de los "chalecos amarillos" y le recordó que son sus políticas colonialistas en África las causantes de las migraciones que hoy afectan a Italia.

"Quizás se olvida de cuando su presidente Macron, hablando de nuestro gobierno, nos había comparado con la lepra", sostuvo el también líder del Movimiento Cinco Estrellas en respuesta a las críticas de París a su apoyo a las protestas en Francia.

A través de un mensaje en la red social Facebook, Di Maio explicó que no puede estar en desacuerdo con los reclamos de los franceses: "El pueblo pide el cambio y que sus exigencias sean más escuchadas. No puedo no compartir estos deseos", afirmó.

Además, Di Maio se quejó de la "hipocresía" del gobierno galo, con el que ha mantenido varios cruces por la política migratoria.

"Está claro que alguna cosa debe cambiar. Por ejemplo, es hora de parar de empobrecer a África con políticas colonialistas, que causan ondas migratorias hacia Europa y que Italia ha tenido varias veces que enfrentar sola", criticó con fuerza el líder del Cinco Estrellas.

Las declaraciones de Di Maio llegan horas después de que la ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, llamara a Roma a no entrometerse en sus asuntos internos.

"Cada gobierno tiene como prioridad ocuparse del bienestar y del futuro de sus propios compatriotas, así que pienso que la prioridad del gobierno italiano es ocuparse del bienestar del pueblo italiano. No estoy segura de que interesarse por los 'chalecos amarillos' tenga que ver con el bienestar del pueblo italiano", afirmó la política al llegar a una reunión de ministros en Bruselas.

Además, Loiseau recordó que Roma también había pedido "respeto" por la forma en que se dirige un país durante la negociación con la Comisión Europea en torno al presupuesto italiano de 2019.

"Creo que ese respeto es debido, pero se debe a cualquier país, sobre todo, cuando somos vecinos, aliados y amigos", aseveró.