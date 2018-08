Canadá y EE.UU., más cerca de lograr un tratado de libre comercio

EE.UU. y Canadá parecen próximos a un entendimiento para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). Así lo indicaron ayer el presidente estadounidense Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Tras el acuerdo inicial alcanzado el lunes entre Washington y México en el marco de la revisión del NAFTA, el optimismo expresado por ambos líderes aumenta las posibilidades de que el pacto continúe siendo trilateral, a pesar de la amenaza el lunes de Trump de dejar a Ottawa al margen.

“Con Canadá creo que estamos marchando realmente muy bien”, afirmó Trump en un evento de la Casa Blanca. “Creo que Canadá quiere llegar a un acuerdo”, añadió. “Probablemente estamos en buen camino” para el viernes. “Veremos qué sucede”, añadió.

Desde Ontario, Trudeau también dijo que “hay una posibilidad de lograr un buen acuerdo para Canadá para el viernes (por mañana)”, luego de que su gobierno reanudara el martes las negociaciones sobre el NAFTA con EE UU. No obstante, insistió en que todo acuerdo “dependerá de si en definitiva es bueno o no para Canadá”. “Desde el principio he dicho que es mejor no tener un NAFTA que tener un mal NAFTA”, apuntó, haciéndose eco del propio Trump.

El gobierno de Trump dijo que notificará oficialmente al Congreso de EE UU mañana viernes sobre su intención de presentar un nuevo pacto comercial en 90 días.