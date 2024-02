Esta es la mejor app para saber dónde cargar la nafta más barata

En épocas donde “no hay plata”, al menos hay aplicaciones para defender nuestros bolsillos. Y hay una muy buena opción para defender el bolsillo cada vez más flaco de los automovilistas. Se trata de la app Donde cargAR, la aplicación permite a los usuarios encontrar el mejor precio de las naftas en su zona y así encontrar la opción más barata.

La diferencia entre los distintos surtidores puede llegar al 20 por ciento. E incluso puede ser mayor entre algunos distritos, por eso esta aplicación es aún más útil para los que se encuentran en límites jurisdiccionales, como puede ser la zona del AMBA. En la Ciudad de Buenos Aires el combustible es sensiblemente más barato, o menos caro, que en la Provincia.

La aplicación funciona recopilando datos de precios de las estaciones de servicio de todo el país. Los datos se actualizan en tiempo real, lo que permite a los usuarios encontrar las mejores ofertas.

Algo muy importante es que la aplicación es totalmente gratuita (solamente hay que tolerar un par de anuncios) y está disponible para dispositivos iOS y Android. Para usar la aplicación, los usuarios deben elegir una zona especifica en el mapa que se despliega (al mejor estilo Google Maps) y acercarse lo suficiente para que aparezcan los precios de los distintos surtidores.

Lo único que hay que hacer previamente es elegir entre las opciones Nafta, Gasoil y GNC en un menú que se despliega en la parte superior izquierda de la pantalla, eso es todo. Una vez que el usuario se acerca lo suficiente, aparecen las distintas opciones y sus precios. Todo actualizado al día de la fecha.

Una vez que el usuario tiene a la vista todas las opciones, puede elegir una de las estaciones y la aplicación le proporcionará la dirección exacta de la estación de servicio y los precios, en el caso de las naftas tanto la Súper como la Premium. Si el usuario lo desea, la aplicación da la opción de poner la estación de servicio entre los favoritos con la clásica estrella.

Sin competencia

Donde CargAR no solo es la mejor opción sino que no tiene competencia, ya que la aplicación de Presidencia de la Nación llamada Precios en surtidor funciona decididamente mal. No está actualizada y no es raro que este directamente caída gran parte del día.

Esto no es nuevo, Precios en surtidor solo funcionó bien en sus comienzos, ya desde 2022 comenzó a presentar problemas con la actualización y después prácticamente dejó de funcionar. De hecho su última actualización de Software fue el 14 de febrero de 2020 No es casualidad que Donde cargAR sea una de las cinco aplicaciones gratuitas de mapa y navegación más bajadas de la Argentina.

Las principales características de Donde cargAR

La aplicación Donde cargAR ofrece una serie de beneficios a los usuarios, entre los que se destacan:

Permite a los usuarios encontrar el mejor precio de las naftas en su zona.

Es gratuita y está disponible para dispositivos iOS y Android.

Los datos se actualizan en tiempo real. (solo puede tener un retraso de 8 horas que es el tiempo límite que tienen las estaciones de servicio para informar los cambios de precios)

Permite a los usuarios filtrar los resultados por tipo de combustible.

Permite a los usuarios guardar sus estaciones de servicio favoritas.

La aplicación Donde cargAR es una herramienta útil para los conductores que buscan ahorrar dinero en combustible. La aplicación es gratuita y fácil de usar, y ofrece una variedad de funciones que ayudan a los usuarios a encontrar las mejores ofertas.