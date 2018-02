Detuvieron a un ex presidente de Guatemala por un caso millonario

El ex presidente Álvaro Colom fue arrestado ayer en Guatemala, acusado de participar en un caso de corrupción conocido como el Transurbano, el modelo de transporte urbano implementado en el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) entre 2008 y 2012 en el que estaban en juego unos 51 millones de dólares.

Colom y su gabinete fueron investigados por acuerdos gubernativos para inyectar pagos por 35 y casi 16 millones de dólares al servicio de transporte.

El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) realizaron 14 allanamientos y confirmaron las capturas de los ex ministros de Finanzas, Gobernación, Educación, Defensa, Trabajo, Economía, Salud, Cultura y Ambiente. “Una de las diez personas detenidas en uno de los operativos de hoy es el ex presidente de la República Álvaro Colom”, dijo Juan Francisco Sandoval, jefe de la fiscalía.