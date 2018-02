Londres: cierran un aeropuerto por una bomba de la Segunda Guerra Mundial

El pequeño aeropuerto Ciudad de Londres, situado dentro de la capital británica, se encuentra cerrado desde la noche del domingo tras el hallazgo de una bomba de la II Guerra Mundial sin detonar en un muelle en el río Támesis, cerca de su única pista de despegue y aterrizaje.

El aeródromo canceló todas las llegadas y salidas de este lunes y pide a los pasajeros que no vayan a las instalaciones. La bomba fue descubierta sobre las 5.00 hora local (una hora más en la España peninsular) y el aeropuerto se cerró por seguridad a las 22 hora local. La medida afectará a unos 16.000 pasajeros, según informa la BBC, que cita a una portavoz.

El aeropuerto, situado en el Este de Londres, informó, en un comunicado firmado por su consejero delegado, Robert Sinclair, y publicado en su web, de que la bomba fue localizada el domingo durante unas obras en el muelle Rey Jorge V. La Policía ha decretado una zona de exclusión de 214 metros a la redonda del lugar donde se encuentra el artefacto.

“Se aconseja a todos los pasajeros que vayan a viajar desde el aeropuerto de la Ciudad de Londres que contacten con su aerolínea para más información. Se aconseja a los pasajeros no acudir al aeropuerto hasta nuevo aviso”, rogó Sinclair. “Reconozco que está ocasionando inconvenientes a nuestros pasajeros y, en particular, a algunos de los vecinos de la zona”, añadió el consejero delegado del aeropuerto.

Asimismo, subrayó que las autoridades aeroportuarias “están colaborando totalmente” con la Policía Metropolitana, la Marina Real británica y el municipio londinense de Newham, en el que se encuentra el aeropuerto. Por su parte, la Policía Metropolitana ha manifestado que especialistas de la Marina Real británica “han confirmado la naturaleza del artefacto” y que “las operaciones para su retirada están en marcha”.

“Durante la noche, los agentes han estado ayudando a evacuar propiedades dentro de la zona de exclusión y la policía está trabajando con el Ayuntamiento de Newham para proporcionar a los residentes alojamiento temporal de emergencia y el apoyo adecuado”, informó en una nota la Policía Metropolitana de Londres.

“Se han establecido varios cordones en las carreteras y se insta a los conductores que planeen viajar por esta parte del distrito de Newham a buscar rutas alternativas”, añadió el comunicado, en el que agradece a los ciudadanos “la paciencia y la cooperación”. El servicio de tren ligero Docklands Light Railway entre el aeropuerto y Woolwich Arsenal también ha sido suspendido.

El Ciudad de Londres tiene una sola pista y está pensando para el acceso rápido al distrito financiero, la conocida como City de Londres. Fue inaugurado en 1988 y es el quinto en tráfico de la capital británica. Entre las aerolíneas que lo utilizan están British Airways, Flybe, CityJet, KLM y Lufthansa, con vuelos a destinos urbanos nacionales y europeos.

El año pasado, más de 4,5 millones de pasajeros utilizaron el aeropuerto, que va a ser ampliado.