Un año de paz para Colombia

Colombia festejó este viernes el primer año del fin de la guerra entre Estado y la guerrilla más grande y poderosa del país: las Farc. Este 24 de noviembre el Presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, líder del hoy partido político Farc, se encontraron de nuevo en el Teatro Colón donde un año atrás firmaron el Acuerdo para la construcción de una paz estable y duradera. Centenares de personas les aplaudieron cuando, lejos de la formalidad y la tensión de años anteriores, el presidente se acercó entre los asistentes hasta Timochenko, Iván Márquez y otros líderes ex guerrilleros para extenderles la mano.

La guerra terminó. Lo que está en discusión es la calidad del post-conflicto”, asegura la Iniciativa Unión por la Paz en el informe anual de la implementación de la paz presentado a propósito del aniversario. “Entiendo la impaciencia y la urgencia que muchos expresan. Todos quisiéramos que los cambios y las oportunidades de la paz fueran ya una realidad”, dijo el Presidente en el icónico teatro de Bogotá rodeado, además de ciudadanos, congresistas y víctimas, de decenas de ex combatientes que el año anterior todavía llevaban su fusil al hombro entre las trincheras.

Las víctimas y organizaciones sociales recordaron que este período desde la firma del acuerdo se han salvado más de 2.700 vidas, y 2016 se registró como el año menos violento en tasa de homicidios en Colombia en los últimos 27 años. Además, fueron entregadas más de 9 mil armas y más de 10 mil hombres y mujeres ya no hacen parte de la guerra.

Para ellos, sin embargo, las condiciones de vida son preocupantes hoy pues apenas se están iniciando proyectos productivos con apoyo de la sociedad civil, pues por parte de gobierno no ha llegado el primero y por tanto su supervivencia no está asegurada. Fundación Ideas para la Paz calcula que serían entre 800 y mil ex combatientes los que habrían regresado a la ilegalidad, en parte, por incumplimientos de gobierno y en búsqueda de supervivencia.