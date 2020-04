La arquitectura hace su aporte en la batalla contra el coronavirus

Con motivo del aislamiento obligatorio anunciado para frenar la velocidad de contagio del coronavirus, el Gobierno está negociando con dirigentes gremiales la posibilidad de utilizar hoteles sindicales para el alojamiento de pacientes con síntomas leves o personas a la espera de la confirmación del diagnóstico.

Esta práctica ya funciona en Europa y Estados Unidos, por ejemplo, en California, donde el famoso resort Asilomar es el hogar provisorio de decenas de pacientes.

Entre las características necesarias del lugar se destacan una ventilación natural adecuada, baño privado, sistemas de climatización individuales -no comparten cañerías con otras unidades- y superficies fáciles de limpiar, desde pisos sin alfombra hasta el mobiliario.

Especialistas sostienen que no se trata solo de una cuestión de control, las habitaciones deben ser tan higiénicas como confortables, con el fin de apuntalar el estado emocional de los pacientes.

Por otro lado, el Centro Médico de la Universidad de California en San Francisco acaba de construir dos unidades temporales de atención rápida fuera de uno de sus hospitales, en donde los médicos pueden clasificar a los pacientes entre aquellos que tienen los síntomas del coronavirus y los que se acercan por la necesidad de aplacar su ansiedad.

En Seattle están construyendo una pequeña aldea con unidades de madera y comedor comunitario donde llevarán a cabo un plan para cuidar a personas en situación de calle.

El proyecto será en un terreno prestado por una iglesia bautista y con el aporte del Instituto de Viviendas de Bajos Ingresos.

En San Francisco, por su parte, otra ciudad con una gran población de ciudadanos sin hogar y en riesgo de infección, las autoridades instalaron alrededor de 30 vehículos que son utilizados como viviendas de aislamiento para aquellos que no necesitan ser hospitalizados.

Ante un escenario mundial incierto, pero sobre el que se sabe que el aislamiento es la mejor arma contra el coronavirus, el diseño proyectual se mantiene en alerta para hacer su aporte.