9 cosas que todo arquitecto debe saber sobre Balkrishna Doshi, Premio Pritzker en 2018

Nacido el 26 de agosto de 1927, Balkrishna Doshi es el arquitecto más longevo que obtiene el Pritzker: 90 años.

Gracias a su colaboración con Le Corbusier y luego con Louis Kahn, por decisión propia Doshi no se unió a las búsquedas del Movimiento Moderno sino que adaptó algunos de sus valores la rica tradición de la arquitectura india.

1. Balkrishna Doshi trabajó en el despacho de Le Corbusier entre 1951 y 1955, colaborando en los dos más importantes proyectos de la ciudad de Chandigarh, India: el Palacio de Justicia de Chandigarh y el Capitolio de Chandigarh.

Hoy en día, en la entrada de su domicilio, Doshi colgó un retrato del arquitecto suizo junto a las representaciones de la diosa Durga y el señor Ganesha.

Aunque Le Corbusier se expresaba en un inglés muy rudimentario, para Doshi esto no fue un problema: "Cuando no conoces el idioma, la conversación se vuelve más visual y espacial".

Posteriormente colaboraría en Palacio de Hilanderos y la Villa Shodan en Ahmedabad.

Al enterarse de que había ganado el Pritzker, Doshi dijo: "Le debo este prestigioso premio a mi gurú, Le Corbusier. Sus enseñanzas me llevaron a cuestionar la identidad y me obligaron a descubrir una nueva expresión contemporánea adoptada regionalmente para un hábitat holístico sostenible".

2. Tras impartir clases durante un semestre en la Universidad de Pennsylvania en 1962, Balkrishna Doshi conoció a Louis Kahn.

Gracias a su recomendación, Kahn construiría el Instituto de Gestión de la India (IIM) en Ahmedabad, una de sus principales obras que le abriría la puerta para hacer otros proyectos en Nepal y Bangladesh.

“Por aquel entonces yo estaba influenciado por Kahn en cuanto a la claridad estructural, pero la articulación del espacio es propia de Le Corbusier. Es una fusión entre ellos. Esa escalera, la gárgola, el concreto y el ladrillo es Le Corbusier, pero la actitud es la de Kahn.” Balkrishna Doshi.

3. Sin adherirse por completo a los postulados del Movimiento Moderno, Balkrishna Doshi creó una amalgama entre sus experiencias con Le Corbusier y Kahn, y con la tradición de la arquitectura india, aprovechando sus elementos constantes: “la plaza del pueblo, el bazar y el patio".

4. La arquitectura de Balkrishna Doshi utiliza elementos comunes, presentes en la arquitectura india, como columnatas, pérgolas, pórticos abiertos o lucernarios, con los que establece una fuerte relación con la naturaleza.

5. En el conjunto de viviendas de bajo costo “Aranya”, en Indore (1989), para 80,000, personas, Balkrishna Doshi creó un complejo de casas y patios, entrelazados con un laberinto de caminos internos.

6. En 1986 diseñó el plan para la ciudad satélite de Vidhyadhar Nagar, para 350,000 personas, en la que se nota la combinación de ideas occidentales y de la tradición india: la ciudad se basa en un mandala de 9 cuadros fusionado con viviendas con patios.

7. El Indian Institute of Management en Bangalore (1977-83), un complejo de 54,000 metros cuadrados, se inspiró en el diseño de la ciudad de Fatehpur Sikri, construida en el siglo XVI. Se organiza mediante un sistema de galerías y edificios entrelazados por una red de corredores, patios y espacios externos, con áreas superpuestas sombreadas que proporcionan un respiro del clima cálido.

8. Balkrishna Doshi ha impartido clases toda su vida. Es fundador de la Escuela de Arquitectura de Ahmedabad (1960), o Universidad de Cept, con aulas al aire libre y un enfoque en el aprendizaje del contexto.

Para Doshi, esta escuela debía ser un “espacio abierto, sin puertas” para que fuera una metáfora “sobre las posibilidades y libertades a nivel académico que ofrecería el Campus a sus estudiantes”.

“A Kahn le debo el diseño de la Escuela de Arquitectura de Ahmedabad. Su idea acerca del aula bajo el árbol, las clases interconectadas y abiertas y la educación multidimensional han influido en mi carrera profesional y académica. Uno puede aún percibir su presencia en algunos de estos conceptos”. Balkrishna Doshi

El Pritzker a Balkrishna Doshi es un premio para la arquitectura vernácula y a la tradición india.

9. Entre los premios que ha recibido a lo largo de su carrera destacan: Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia (2011); Premio mundial al logro de una vida útil para la arquitectura sostenible, del Institut Francais d’Architecture, París (2007); Premio Nacional del Primer Ministro a la Excelencia en Planificación y Diseño Urbano, India (2000); Premio Aga Khan de Arquitectura (1993-1995) para viviendas comunitarias de Aranya.

También recibió la Medalla de oro, Academia de Arquitectura de Francia (1988); Medalla de Oro, Instituto Indio de Arquitectos (1988); y Premio Nacional Padma Shree, Gobierno de la India (1976).