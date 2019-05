Consejos indispensables para transformar tu casa en sostenible

Cada vez más viviendas se construyen siguiendo los parámetros de la arquitectura sostenible: casas bioclimáticas, edificaciones con certificados leed, construcción en seco, etc.

Sin embargo, la mayoría de personas viven en casas y departamentos que no fueron diseñados como espacios habitables respetuosos con el medio ambiente; siendo el objetivo construir domicilios cómodos y funcionales de la manera más económica posible.

Para convertir estas viviendas en entornos más sostenibles no es necesario realizar un gran desembolso de dinero, solo necesitamos tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y llevar a cabo unas mínimas adaptaciones logísticas.

Para transformar nuestro hogar en un entorno eco-friendly será suficiente con acostumbrarnos a realizar unos pequeños gestos en el día a día. Tomando como referencia una casa tradicional, con las estancias habituales y una pequeña terraza, junto al sitio sustentabilidad.com te damos unos consejos sobre qué acciones y modificaciones puedes llevar a cabo para empezar a cuidar el medio ambiente… ¡y ahorrar algo de plata!

Dispositivos electrónicos: Apagarlos completamente, la función stand by consume un 14 por ciento de los aparatos

Bicicleta: El uso de la bicicleta reduce la contaminación y promueve el deporte y la vida sana

Huertas urbanas: Autoconsumo de alimentos orgánicos y naturales son más económicos y sostenibles

Ropa: Consumo responsable y local, no desechar y reutilizar la ropa dándole otro estilo y uso

Aire acondicionado: El aire siempre a 24 grados

Pinturas ecológicas: Elaboradas con sustancias vegetales. No contienen petróleo ni sintéticos y son biodegradables

Sistema de doble descarga: Inodoros que ahora ahorran agua hasta un 50 por cento

Bolsa para recoger el agua fría de la ducha: Se puede reutilizar para regar las plantas o limpiar el piso

Luces Led: No es solo una moda, es indispensable

Ventanas de alta prestación: Aislan temperatura en verano y en invierno

Aireador de grifo: Mezcla el agua con el aire y reduce el consumo

Electrodomésticos A++: Reducen el consumo considerablemente

Placas fotovoltáicas: las energías renovables reducen el impacto ambiental.