Feng Shui en el baño: un espacio útil con mala fama

De acuerdo con la tradición china, el excusado debía encontrarse fuera de la casa y no existían tuberías, ni desagües en el interior de las viviendas. Dentro de la casa se evitaban todos los agujeros por los que se pudiera escapar la energía de la fortuna y la salud. Pero encajar esta tradición oriental en las coordenadas actuales resulta un gran problema ya que las casas modernas tienen las canalizaciones del agua corriente sanitaria, la cisterna y los desagües.

Tampoco podemos olvidar que de acuerdo al Feng Shui el área del mapa bagua en el cual se encuentre el baño tenderá a tener una energía mucho más baja y puede llegar a tener dificultades para lograr buenos resultados. De aquí la mala fama de los baños que nace de preguntas cómo ¿Qué sucede si tengo un baño en Prosperidad? ¿Y si lo tengo en Amor y Matrimonio? El problema es que la experiencia demuestra que la zona donde se encuentre el baño o los baños tiende a tener más dificultades que donde se encuentra el dormitorio o la cocina, por ejemplo. Pero no podemos, ni debemos renunciar a la indudable calidad de vida que nos aportan el agua corriente y el baño en casa por querer ajustarnos de forma mecánica a una filosofía mal entendida. El Feng Shui no pide que renunciemos a ninguno de los avances occidentales, sino que nos propone buscar un equilibrio entre la técnica y la naturaleza a través de la armonía de los espacios cerrados. Lograr una casa llena de vida en cada habitación sin renunciar a nada que nos haga la vida más placentera y feliz.

El baño ideal

Pero también es indudable que el baño es una habitación complicada en la que es difícil lograr ese equilibrio por sus características peculiares de humedad y a veces falta de luz. La primera medida para conseguir este equilibrio es ventilar diariamente y compensar los déficits de luz natural con una buena iluminación artificial. En cuestión de colores son preferibles los claros, pero que no sean fríos, a los oscuros. Es decir sí a los azules y verdes claros, pero no a los oscuros, salvo con mucho cuidado y en cantidades mínimas. Sí a los rojos, naranjas, rosas, pero usar con cuidado los púrpura y colores profundos. Para compensar, podemos usar combinaciones de elementos en decoración que aporten calidez como los cuadros, luces y plantas. Las plantas en el baño pueden ser naturales, pero también secas o artificiales, de tela o plástico. El único límite es el propio sentido estético y el agrado o desagrado que nos puedan producir.

Como norma general del Feng Shui, sustituiremos las esquinas de 90º grados y los cantos agudos por acabados y formas redondeadas. Se puede lograr una habitación de fácil limpieza sin tener la sensación de desnudez.

Los desagües

En el Feng Shui, el conjunto de los desagües: bañera, ducha, taza, bidé y lavabo, son elementos delicados que influyen negativamente no sólo en la habitación en que se encuentran sino, incluso, al otro lado de las paredes y zonas que se encuentren encima y especialmente, debajo de ellos. Así es importante no colocar la cabecera de la cama o los fogones o el horno de la cocina inmediatamente al lado o justo debajo de una cisterna o depósito de agua.

La puerta del baño

¿Dónde está la puerta de tu baño? ¿Está frente a la puerta de entrada a la casa o de la cocina? Quizás esta es la razón por la que la calidez de tus relaciones es esa casa se va perdiendo poco a poco: literalmente se está escapando por los desagües del baño. Si es la cocina la que está frente por frente del baño, pueden ser la prosperidad y la abundancia las que están amenazadas.

En cualquier caso, el mejor remedio Feng Shui para el baño es tratarlo como cualquier otra habitación y no como una mezcla de trastero y lavadero. Es crear una habitación tan cálida, acogedora y bien iluminada que podamos olvidarnos de que es en ella donde estamos en contacto con la fisiología, la limpieza y los desechos corporales. Crear un lugar donde podamos disfrutar de nuestra intimidad física y de nuestro cuerpo con facilidad y comodidad.