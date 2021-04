Venden en un foro de hackers los datos de 500 millones de usuarios de LinkedIn

Varios archivos con información de 500 millones de usuarios de LinkedIn se compartieron en un foro de hackers para su venta, aunque por el momento no está claro si se trata de datos actualizados o procedentes de una brecha de seguridad anterior.

El autor de la publicación en el foro publicó un documento con los datos de 2 millones de cuentas de usuario de la red social profesional, que es apenas una muestra de otro archivo mayor, que tiene información de 500 millones de usuarios.

Ambos archivos están disponibles para su venta, como informaron desde Cybernews, y contienen data como nombres completos de usuario, su identificación en la red social, correos electrónicos, números de teléfono, datos relacionados con el trabajo e incluso enlaces a perfiles de otras redes sociales.

Se trata de información procedente de la plataforma, pero todavía no se ha podido determinar si se trata de información actualizada o procedente de antiguas brechas de seguridad. Tampoco se encontró información considerada sensible, como datos bancarios, según informa Portaltic.

El autor de la publicación vende el archivo de muestra por valor de 2 dólares en créditos del foro, pero parece que el archivo completo lo está subastando por sumas de cuatro dígitos, en bitcoins.

Como consecuencia de esta filtración, los usuarios de la red social cuya información aparece en los archivos pueden acabar siendo víctimas de campañas maliciosas vía email o telefónica, pero también de phishing (suplantación de identidad). Los cibercriminales también podrían intentar acceder a los perfiles afectados.

En esta semana también se dio a conocer un incidente de seguridad que afectó a millones de usuarios en Facebook. Más precisamente, se filtraron los datos personales de más de 553 millones de usuarios de esa red social, entre los que se incluyen nombres completos, correos electrónicos, datos de biografía, y en algunos casos hasta los teléfonos.

La filtración afectó a personas de más de 106 países, entre ellos hubo 2 millones de Argentina, 13 millones de México, 10 millones de España, 32 millones de Estados Unidos, 11 millones de Reino Unido y 6 millones de India.

Cabe señalar que los datos difundidos provendrían de una brecha de seguridad comunicada y solucionada por Facebook en agosto de 2019, según explicaron a Infobae desde la red social. El punto es que si bien la vulnerabilidad fue corregida, los datos que se filtraron en aquella oportunidad fruto de aquel incidente ahora cobraron una dimensión mayor tras ser publicadas, gratis, en un foro.