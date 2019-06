La nueva versión de Apple iOS 13 dejará obsoleto al iPhone 5 y 6

Era inevitable que la nueva versión iOS 13 llegará, por lo que ya se anunció oficialmente que el próximo mes de septiembre será su lanzamiento. Sin embargo, su lanzamiento traerá buenas y malas noticias para los usuarios.

Una de las buenas noticias son las novedades en las que trabajaron, destacando el tan esperado modo oscuro en todo el sistema. La mala, y tal vez la que más afectará, es que dejará en el olvido a los dispositivos más antiguos, las generaciones 5 y 6.

Al quedar fuera de la lista, los dispositivos quedarán completamente obsoletos. En otras palabras, podrán utilizarse pero no recibirán nuevas actualizaciones.

El anuncio se hizo durante los primeros días de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, en la comunidad de San José, California, sitio en el que se revelaron importantes innovaciones del producto estrella de la marca.



Una de las nuevas funciones estará enfocada a las llamadas telefónicas. Se trata de una nueva opción dentro de iOS 13, "Silenciar llamadas de desconocidos", con el que ahora las personas podrán evitar las molestas llamadas de las que se desconoce la procedencia del emisor.

La forma en la que llevará a cabo esta modalidad es a través de Siri y el Sistema de Inteligencia Artificial, quienes realizarán una filtración de llamadas de aquellos números que no se tengan registrados en la agenda de contactos. El buzón de voz se quedará como un respaldo para las personas que deseen escuchar, si es que el emisor llegó a dejar un mensaje.

Otros de los aspectos que se verán beneficiados con esta nueva actualización será la aplicación de Mapas, la cual recibirá nuevas funciones, la más interesante de ellas será que las personas podrán compartir una ubicación con otra persona, acompañada de la hora estimada de llegada.

El desbloqueo a partir del reconocimiento facial será un 30% más rápido, además de que todas sus aplicaciones responderán con mayor velocidad, ya que pesaran entre 50 y 70% menos, lo que hará más eficiente el uso del dispositivo móvil.

En su esfuerzo por reforzar la seguridad de sus clientes, Apple pondrá en marcha las opciones Sing in with Apple, HomeKit Secure y Home Kit Router, las cuales los fanáticos de la marca podrán conocer en menos de tres meses.