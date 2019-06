Todo lo que se sabe del siguiente smartphone insignia de Google

Se filtraron las versiones beta del teléfono inteligente Pixel 4 de Google meses antes del evento del gigante tecnológico que realiza en otoño, donde regularmente hace el lanzamiento oficialmente de sus dispositivos móviles insignias.

Como para no perder la costumbre, el nuevo Pixel fue filtrado el 10 de junio por el testeador de productos Steve H. McFly (@Onleaks en Twitter) en mancuerna con el sitio hindú de reseñas de dispositivos, Pricebaba. Y un día después, el youtuber Lewis Hilsenteger lo probó en su canal Unbox Therapy.

Como respuesta a las filtraciones, Google publicó el miércoles en Twitter una imagen de la parte trasera del teléfono inteligente bajo el mensaje "bueno, ya que parece que hay algo de interés ¡aquí tienes! Espera a ver lo que puede hacer", con el cual confirma su nuevo celular insignia.



El render de Google muestra un módulo cuadrado donde están aglutinados los sensores de la cámara trasera del Pixel 4. Dos de ellos parecen ser lentes fotográficos, un tercer visor podría ser un objetivo secundario para retratos o grandes angulares, según el medio de noticias tecnológicas The Verge.

Esta será la primera vez que Google utilice varios lentes para la cámara posterior de un dispositivo móvil. Por último, hay un cuarto foco que tiene la apariencia de un micrófono.

La imagen también reveló que este modelo será el primero en tener el logotipo de la empresa, representado con una G. Fuera de eso, el diseño es limpio y no presenta lector de huellas dactilares en la parte posterior del dispositivo.

Pricebaba destacó del diseño de la parte trasera del Pixel 4 que el módulo cuadrado de la cámara es parecido al del Apple iPhone XI.

Los botones de encendido y volumen están del lado derecho del teléfono inteligente, dejando el borde izquierdo desnudo. Sin embargo, todas estas características podrían ser modificadas por Google. El diseño final del Pixel 4 será mostrado en octubre de este año.

The Verge consultó a Google sobre la filtración de su próximo teléfono insignia, a lo que respondió que no pueden revelar nada, pero confirmó que se trata del Pixel 4.

El yotuber Lewis Hilsenteger dijo en su video que el Pixel 4 XL tiene un bisel en la parte superior donde podría albergar sensores avanzados de autentificación facial, con lo cual la gigante tecnológica se acercaría al Face ID de Apple. Se espera que en octubre, Google lance el Pixel 4 y el Pixel 4 XL en tamaños muy similares al de sus predecesores.