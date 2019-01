Spotify habilitó una opción para bloquear a determinados artistas

Spotify habilitó una opción para silenciar a determinados artistas en su aplicación, una función que había sido demandada por los usuarios en medio de los pedidos para eliminar temas de cantantes como R. Kelly por las acusaciones de abuso.

El nuevo botón, reportado en primer lugar por el sitio tecnológico Thurrot, permite a los usuarios del servicio de streaming impedir que la música de determinado artista se reproduzca automáticamente. Para que esto ocurra, hay que seleccionar la opción "no reproducir este artista" de un menú en la página del propio artista.

La función no parece estar disponible en las versiones de computadora de escritorio o navegador de Spotify, que por el momento no respondió a una consulta de la agencia AFP sobre el tema.



La compañía, con sede en Suecia, había eliminado el año pasado a varios artistas, incluyendo a R. Kelly, de sus listas de reproducción ante el descontento público por las acusaciones de ataque sexual contra el astro de R&B, que impulsó el movimiento #MuteRKelly (Silencien a R. Kelly).

Pero Spotify volvió a incluir a Kelly y al resto al ser cuestionado porque su medida era demasiado moralizante.

De todas formas, la presión para aislar a Kelly creció en las últimas semanas, después de que a principios de enero se emitiera el documental "Surviving R. Kelly", en el que varias mujeres acusan al cantante y productor de 52 años de haber mantenido relaciones sexuales con niñas menores de 16 años y de rodearse de mujeres a las que convirtió en sus esclavas sexuales.

Sony Music rompió la semana pasada su vínculo con Kelly, conocido por éxitos como "I Believe I Can Fly", y puso fin a su contrato con la subsidiaria RCA, según medios estadounidenses.

Una serie de estrellas, como Lady Gaga, Celine Dion y Chance the Rapper pidieron disculpas por haber trabajado con el artista, considerado un genio del pop, y retiraron sus colaboraciones con él en algunas o todas las plataformas de streaming.