Pautas para la crianza digital

Según la Sociedad Americana de Pediatría, los niños de dos a cinco años no deberían pasar más de una hora al día frente a las pantallas para fines no escolares. Los niños de seis años o más sí pueden hacerlo, siempre y cuando lo compensen con una hora de ejercicio. “Es importante para los niños que sus padres compartan con ellos o se introduzcan en sus actividades virtuales”, apuntan los expertos. Como premisa clave, los especialistas plantean enseñar la importancia de la privacidad e intimidad: no compartir edad, números telefónicos o datos personales que puedan exponerlos y no aceptar solicitudes o contactos de extraños, de la misma manera que no lo harían caminando por la calle. Entre otras recomendaciones, se sugiere no utilizar los dispositivos en almuerzos, cenas y reuniones familiares, espacio para compartir y cultivar las relaciones interpersonales. Y por último, actualizar los programas de seguridad y activar los sistemas de control parental que bloqueen el acceso de los niños a determinados contenidos.