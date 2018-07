Le declaró su amor en un resumen de la facultad y se volvió viral

Una joven estudiante de derecho de la Facultad de Buenos Aires le pidió prestados unos resúmenes a uno de sus compañeros, para una lectura rápida antes de un exámen.

Lo que nunca se imaginó fue encontrar, entre las líneas que explicaban un Protocolo Internacional, una verdadera declaración de amor.

Resulta que su compañero eligió este original modo para demostrarle sus sentimientos y ella no tuvo mejor idea que...¡subirlo a Twitter!

​El mensaje decía: “Confesión oculta para María Del Mar: voy a tratar de ser lo más educado y sincero posible, la verdad es que me pareces un mina hermosa por donde te mire, y me gustaría que me des la oportunidad de quizás algún día poder salir, conocernos y pasar un rato. No quiero que pienses que soy un desubicado por mandarte esto jaja, pero la verdad es que me gustaría salir con vos, por lo menos para ver qué pasa, el no ya lo tengo y decidí tirarme a la pileta, decisión arriesgada y un tanto cursi puede ser, porque por esto me podés descansar hasta que terminemos la carrera aprox, pero el que no arriesga no gana. Si es un no, obviamente lo voy a respetar porque soy un caballero, pero si es un sí, da por sentado que no te vas a arrepentir. Después de todo es salir a tomar algo. Final del comunicado.”

Mucha gente opinó sobre esta relación. Algunos le decían que le de una oportunidad; otros le decían que si no era con él, que le den una oportunidad a ellos.

¡Mirá el divertido hilo!

