Kate Middleton reaparece en el ojo público tras haber finalizado su quimioterapia

Kate Middleton anunció haber finalizado su quimioterapia a principios de septiembre. La princesa de Gales había sido diagnosticada con cáncer en enero de este año y, hasta hace poco, mantenía un estricto tratamiento para batallar la enfermedad.

Por esta razón, la ex duquesa de Cambridge optó por no realizar apariciones públicas junto a su esposo, siendo las redes sociales el único lugar donde se dejaba ver. Sin embargo, en las últimas horas Kate no solo reapareció, sino que lo hizo acompañada del príncipe William.

La pareja viajó hasta Southport, una ciudad londinense golpeada por un trágico hecho ocurrido el pasado 29 de julio, en el que tres niñas, Bebe King, Elsie Dot Stancombe y Alice da Silva Aguiar, fueron brutalmente asesinadas durante un ataque a una clase de baile con música de Taylor Swift, en la ciudad de Merseyside.

En el violento episodio del pasado julio, un joven de 17 años entró al local donde se realizaba una clase rítmica y apuñaló a al menos ocho personas con un arma blanca, dejando heridos de gravedad. El hecho causó una gran conmoción en el pueblo londinense.

Kate y William se hicieron presentes para mostrar apoyo a las familias afectadas por este violento hecho.

"Un sincero agradecimiento a la gente de Southport por hablar sobre sus experiencias y honrar las jóvenes vidas perdidas. Ante la tragedia, la fuerza y ​​la resiliencia de esta comunidad han sido un poderoso recordatorio de los vínculos que nos unen", escribió Kate en su cuenta de Instagram.

"A medida que continúa la curación, consuélate con el increíble apoyo que te rodea. Cada recuerdo compartido, acto de bondad y momento de unidad trae esperanza para el futuro y garantiza que los perdidos nunca sean olvidados", cerró la Princesa de Gales.