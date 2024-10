Por primera vez Corea de Sur recibe el Nobel de Literatura: fue para Han Kang por su "intensa prosa poética"

Es la primera vez que el Premio Nobel de Literatura recae en Corea del Sur. La galardonada es Han Kang, de 53 años, que ha sido premiada "por su intensa prosa poética, que saca a la luz traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana", según declaró el secretario permanente de la Academia Sueca, Mats Malm.

Para los miembros del jurado, la autora ilumina la "conexión entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos" y su "estilo experimental" supone una innovación en la prosa contemporánea.

También en prosa

Han Kang es hija del también escritor Han Seung-won. Nació en Gwangju en 1970, pero creció en Seúl desde los once años. Estudió Literatura Coreana en la Universidad Yonsej de Seúl y se licenció en 1993. Debutó con poemas que aparecieron en la revista Literatura y Sociedad, pero se dio a conocer como prosista.

En 1994, ganó el premio literario del periódico Seoul Shinmun. Posteriormente, publicó varios volúmenes de relatos. En 1999, ganó el premio a la mejor novela coreana. En 2000, el "Premio para Jóvenes Artistas de Hoy", del ministerio de Cultura y Turismo. Y, por último, en 2005, el premio de Literatura Yi-Sang.

Han Kang también ha trabajado como periodista para las revistas Water of the Deep Spring, Journal of Publications y Spring. Su primera novela, La vegetariana (2007), fue llevada al cine en 2010 y recibió el prestigioso premio Booker Internacional en 2016. Está traducida al castellano, al igual que otra novela suya, La clase de griego. En la actualidad, Han enseña escritura creativa en el Instituto de las Artes de Seúl.

La Vegetariana narra la historia de un ama de casa surcoreana, Yeong-hye, que un día decide hacerse vegetariana. Primero, elimina todos los productos animales de la casa. Su rebelión pasiva adquiere proporciones cada vez más grotescas, hasta el punto de exponerse en público y soñar con una vida como planta, lo que se topa con la incomprensión y la resistencia de su familia.

Otra novela de Han, El Niño Está Llegando, se publicó en Corea del Sur en 2014. Y trata sobre la brutal represión del Levantamiento de Gwangju, hoy considerado un símbolo de la represión del movimiento democrático en Corea del Sur en la década de 1980.

Aquel movimiento surgió de una creciente protesta estudiantil contra la dictadura militar en el poder en aquel momento y contra la ley marcial que había impuesto. Los estudiantes también exigían la liberación del político opositor Kim Dae-jung, que más tarde se convertiría en presidente de Corea del Sur.

Desde su creación en 1895, el Nobel de Literatura se ha concedido principalmente a autores masculinos de Europa. De los 120 autores galardonados hasta la fecha, sólo 17 han sido mujeres, ocho de ellas en los últimos 20 años.

Como todos los años, las especulaciones sobre los posibles galardonados no se hicieron esperar. El chino Can Xue, la canadiense Anne Carson, el escritor indio-británico Salman Rushdie y el japonés Haruki Murakami eran considerados candidatos prometedores. Algunos se consideran ya eternos favoritos –como alguna vez lo fue nuestro Jorge Luis Borges- y, una vez más, se han ido con las manos vacías.

Después del Nobel de la Paz, el de Literatura es el más reconocido. Los galardonados y sus editores también se benefician de ello gracias al aumento de la demanda de libros.

Según contó Mats Malm, secretario permanente de la Academia Sueca, cuando llamó a la autora para comunicarle la buena noticia, Han Kang estaba almorzando con su hijo. La escritora ha prometido acudir a Estocolmo para la ceremonia de entrega del galardón, el 10 de diciembre.