Keir Starmer aseguró que va a reconstruir el Reino Unido

A menudo ridiculizado por aburrido, Keir Starmer obtuvo un resultado electoral sensacional. Lideró al Partido Laborista de Reino Unido a una victoria electoral aplastante y se convirtió en el 58vo primer ministro del país, el primer líder del partido de centro izquierda en ganar una elección nacional en el Reino Unido desde Tony Blair, quien ganó tres consecutivas a partir de 1997.

Es la más reciente reinvención de un hombre que pasó de abogado de derechos humanos a fiscal estricto, y de joven radical a pragmático de mediana edad. Al igual que Blair, quien reformó al partido como “Nuevo Laborismo” en la década de 1990, Starmer, de 61 años, lideró al Partido Laborista a una victoria aplastante sobre el Partido Conservador de Rishi Sunak en las elecciones del jueves, después de jalar al partido hacia el término medio político.

Ganó al prometer un cambio a los votantes, pero también calma, y juró restaurar la estabilidad en la vida pública y darle al Reino Unido “la luz de la esperanza” después de 14 años de agitación bajo el gobierno de los conservadores. “La gente mira a Starmer y ve a este tipo que es muy sólido, claramente muy capaz en su vida profesional”, dijo Douglas Beattie, autor de “Cómo gana el Partido Laborista (y por qué pierde)”. “Creo que la gente quiere esa prudencia, quiere esa estabilidad”, añadió.

Starmer, ex fiscal jefe de Inglaterra y Gales, ha sido caricaturizado a menudo por sus opositores conservadores como un “abogado de izquierda de Londres”. Fue nombrado caballero por su papel al frente de la Fiscalía de la Corona, y a sus oponentes les gusta usar su título, Sir Keir Starmer, para presentarlo como una persona de élite y fuera de contacto con la gente. Si bien la mayoría de los primeros ministros reciben títulos de caballero, dama -el equivalente femenino- u otros honores reales después de su mandato, Starmer es el primer caballero del reino en convertirse en mandatario del país desde Sir Alec Douglas-Hume, en 1963.

Starmer prefiere enfatizar sus raíces humildes y sus gustos sencillos. Ama el fútbol -todavía practica ese deporte los fines de semana- y nada le gusta más que ver al Arsenal de la Premier League mientras bebe una cerveza en su pub local. Él y su esposa Victoria, quien trabaja en salud ocupacional, tienen dos hijos adolescentes a quienes se esfuerzan por mantener fuera de la mirada pública.

Durante la campaña se resistió obstinadamente a revelar destellos de personalidad, y dijo a un entrevistador del periódico The Guardian que no recordaba ninguno de sus sueños, que no tenía una novela favorita y tampoco miedos de la infancia. Cuando abordó su vida personal y le reveló a un periodista que espera reservar las noches de los viernes para pasarlas con su familia -su esposa es judía y las cenas de shabat los viernes por la noche son una tradición familiar-, los conservadores lo usaron en su contra y declararon que Starmer planeaba ser primer ministro a tiempo parcial.