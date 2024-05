Unos 6 mil caballos pura sangre nacen al año y 120 se exportan a Estados Unidos, Japón y Sudáfrica

Cada año nacen entre 6.200 y 6.500 caballos pura sangre en los haras distribuídos en toda la geografía argentina.

Además de abastecer al circuito local del turf, se venden ejemplares a mercados como Estados Unidos, Japón y Sudáfrica. Y este jueves, habrá un remate de genética de élite, según publica infocampo en un informe especial.

Argentina es el cuarto productor de la raza a nivel global. Estados Unidos se encuentra la cabeza del ránking, con 22.000 pura sangre por año, cuando llegaron a contabilizar 45.000. El podio se completa con Australia y Japón.

El medio especializado rural dialogó con Antonio Bullrich -titular de la firma homónima, criador de pura sangre y reconocido subastador-, quien reveló que nacen al año 6.200 ejemplares que corren en los 20 hipódromos que hay en el país.

Constituyen el eslabón final de una extensa cadena de valor, que contempla desde el peón que los cuida, pasando por la talabartería hasta una sofisticada industria de productos veterinarios, nutrición animal y profesionales dedicados a la salud equina reconocidos a nivel mundial.

A este promedio actual de nacimientos se llegó desde los 3.000 anuales a que había bajado durante la crisis del 2001, que trepó a 8.000 por año entre 2008 y 2010 gracias al impulso que representó una legislación que permitió engrosar las bolsas de las carreras.

Sólo en puestos directos de trabajo genera unos 80.000 empleos a lo largo de todo el territorio nacional.

Cuenta asimismo con un aceitado calendario de remates de genética equina pura sangre, que además son muy requeridos en mercados exigentes como Estados Unidos y Japón.

Destinos de exportación

A nivel de comercio exterior, Argentina exporta entre 100 y 120 ejemplares al año, con destinos a mercados exigentes como Japón, Estados Unidos y Sudáfrica, además de compradores en América Latina.

Estas cifras están lejos de las épocas doradas, como los 80´ y los 90´s, con envíos que acumulaban 500 ejemplares anuales de pura sangre a mercados como Panamá- Venezuela y Estados Unidos.

Bullrich destacó que si terminara de abrirse el mercado chino, representa un negocio por demás rentable para los pura sangre.

El subastador explicó que, aunque el gigante asiático está abierto, se trata de un mercado complejo por sus regulaciones públicas pero que acredita un volumen de apuestas que es por demás llamativo.

En Macao -en la costa sur de China- se estima que el juego genera unos U$S 60.000 millones mensuales: en Las Vegas -la meca norteamericana del juego-, este negocio moviliza entre U$S 6.000 y 8.000 millones cada mes. En nuestro país, la cifra es bastante más modesta, con unos U$S 200 millones.

Para ser competitivos en los hipódromos argentinos y del resto del mundo, los haras llevan a cabo un proceso minucioso, que tiene en cuenta la nutrición, plan sanitario y el cuidado del pie del caballo.

“Nosotros desde los caballos de carreras seguimos con nuestro plan sanitario, porque realmente es muy riesgoso, al ser animales que tienen mucho valor”, subrayó Bullrich a Infocampo.

Este sendero, cuya primera parada son los remates, tiene un costo que promedia los $15 a $20 millones por ejemplar.

El próximo jueves 23 de mayo, se podrá ver de primera mano genética de pura sangre reconocida a nivel mundial cuando el haras Firmamento lleve a cabo su “Gran Venta Selección”, en el Tattersall del Hipódromo de San Isidro, donde se exhibirán más de 40 ejemplares de Sangre Pura de Carreras -nacidos en 2022-. También se presentará la primera generación de hijos del padrillo “The Great Day”, campeón argentino e hijo de Harlan’s Holiday, afamado y gran padre de padrillos a nivel mundial.