El universo vikingo conquista la oferta del casino online

El mundo de la literatura, los juegos y el séptimo arte se ha fijado en esta temática por diferentes motivos, que van desde las historias mitológicas hasta los conflictos con otros pueblos. Todo ello dota a los vikingos de un aura única que ha sido muy bien recibida por un público que en el pasado ya mostró especial interés en la antigua cultura romana y griega.



Del norte de Europa al mundo

La considerada como era de los vikingos se sitúa en el norte de Europa entre los siglos VIII y XI, lo que ahora serían países como Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia. Debido a la proximidad con el mar, destacaron como buenos navegantes y constructores de barcos, algo que provocó que pudieran viajar más lejos que otras civilizaciones con las que convivieron. A esto, se le deben sumar buenas tácticas de combate y un estilo feroz, que hizo que sembraran el terror allí donde desembarcaban.

Más allá de las épicas batallas, tenían un estilo de vida muy particular, con comunidades rurales organizadas en torno a fortalezas circulares para una mayor protección. Pero si por algo son tan conocidos es por la religión y la historia de sus divinidades. Los dioses tienen distintos poderes y personalidades, siendo los más conocidos Odín, el de la sabiduría y la guerra, o Thor, del trueno y la fuerza. También están Freya, diosa de la fertilidad y el amor, o Loki, especialista en el arte del engaño y maestro de la astucia.

Influencia vikinga en el campo del ocio

La presencia de la cultura nórdica se ve en especial en el catálogo de tragamonedas del casino online, que muestran los personajes más icónicos y los elementos más representativos. Un caso evidente de ello es el slot de casino Thor con sus características únicas como los giros gratis en su rol de bonificación principal o los multiplicadores de premio creciente. Todo ello acompañado del Mjolnir (nombre del martillo) y el relámpago que siempre van asociados al dios de pelo rubio.

Y es que la influencia de los vikingos en el juego no se termina aquí. En los últimos años, ha sido la ambientación elegida de títulos en conocidas sagas como Assassin’s Creed, The Elder Scrolls o God of War. En otros campos culturales, han protagonizado un sinfín de películas y obras literarias, pero el momento que catapultó a esta civilización a la fama más absoluta se dio con la serie Vikingos de Netflix, entrenada en 2013. De la misma temática, brillan The Last Kingdom y Vikingos Valhalla, ahora con la tercera temporada.

Elementos representativos de la cultura



De la era vikinga, han trascendido varios elementos muy particulares. Uno de los más evidentes son las cuatro divinidades más famosas, cada una con sus características y objetos, algo que también sucedía con los dioses romanos y griegos. Por otro lado, encontramos todo lo relacionado con el combate como hachas, cascos o escudos redondos que equipaban a los guerreros, muchas veces representados con cuerpos de gran tamaño, musculosos y con largas colas, trenzas y cabelleras.



De una forma más puntual, hay otros objetos y aspectos distintivos que remarcar. Los cuernos usados como vaso o las casas hechas de madera son dos de los más comunes de ver en el cine y las series. Al mismo tiempo, a simple golpe de vista uno puede identificar los barcos de esta cultura, con dragones y criaturas mitológicas grabadas en la proa, o algunos rituales que han trascendido más de 1000 años después como las cremaciones sobre embarcaciones hechas de madera para honrar a las personas fallecidas.