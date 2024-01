Recorrida por las obras que componen la 39° edición del Salón de Artistas Juninenses

Diecinueve artistas locales forman parte con sus obras de la 39° edición del Salón de Artistas Juninenses, que estará vigente hasta el día 29 de febrero en el Museo Municipal Ángel María de Rosa - MUMA, ubicado en Roque Sáenz Peña 141.

Sobre la exposición, la directora de Cultura del Gobierno de Junín, Agustina Barbosa, comentó: “La verdad que tenemos una felicidad muy grande porque es un espacio que se mantiene en el tiempo, que es para y por los artistas de Junín, entendiendo que no solamente el arte tiene una función decorativa o estética, que es válida, sino también de unión, de entender una expresión. La gente se anima por primera vez a exponer en un museo de esta envergadura. Personas que vienen hace muchísimos años y que esta es su profesión o esta es su forma de meditar, de entender la vida, y poder mezclar todo eso es sumamente importante”.

En cuanto a las obras, Barbosa resaltó: “Hay mucha variedad de géneros y estilos que se presentan dentro de las instalaciones. Hay una sola obra tridimensional que es una cerámica. El resto ha sido solo bidimensional, es decir que son cuadros, y en este caso la mayoría es al óleo. Los soportes varían: hay lienzos, hay maderas, hay algunas fotos y dibujos. Está en esa variedad, no hemos encontrado esculturas, pero no es necesario hacerlo”.

“Participando hay artistas, como Rosana Guardia, que tiene muchísimos años de trayectoria y de reconocimiento, al igual que Luciana Bianco que hace años que expone en el salón. Pero también Lautaro Ferrari, que es la primera vez que participa, y estudiantes de artes visuales. Hay una gran variedad de artistas y eso me parece que es un espíritu sumamente importante de destacar. Y no puedo dejar de mencionar el nombre de Horacio Alonso que es un artista muy querido por la mayoría de las personas de Junín”, destacó.

Seguidamente, Belén Guaita, joven artista juninense que participa por primera vez, comentó que presenta su obra “Choques de Mundos”, que “trata de un contraste de estilos, simetrías, texturas. Combiné cosas totalmente diferentes. Estoy muy feliz por estar acá y mostrar lo que hago hace mucho tiempo”.

“Es muy gratificante que el Municipio abra las puertas de este lugar, me parece un honor que sea algo gratuito y que todos podamos asistir. Entonces quise mostrar algo que para mí significa mucho. No hay un límite para el arte, y eso me parece hermoso. El arte es una forma de comunicarnos, de expresarnos, y estar todos juntos en un lugar genera mucha emoción”, afirmó Guaita.

Por su parte, la artista plástica y profesora de Artes Visuales, Luciana Bianco, contó: “Me formé en la Escuela de Arte de Xul Solar y participo de muestras desde aproximadamente el año 2014. Hoy estar exponiendo en el MUMA es una emoción enorme, es llegar a un nuevo lugar de mi ciudad. Si bien ya participé en varias oportunidades de la Galería de Arte Tono Local, esta me parece una oportunidad única, para mí tanto como para los artistas locales, de poder mostrar lo que hacemos, y difundir el arte y la cultura es muy satisfactorio”.

Para finalizar, Rosana Guardia, artista plástica juninense, expuso: “Estoy muy feliz de estar participando en este Salón de Arte denominado “Horacio Alonso”, el cual tiene una larga trayectoria desde hace tiempo, y que esté llevando el nombre de Horacio (Alonso) también es parte de una alegría y un prestigio, ya que él, además de ser mi gran amigo, fue un excelente artista y docente. Es muy emocionante”.

“Como ciudadana de Junín y artista poder exponer y participar junto a otras personas de este espacio es un gran orgullo. Tener este museo donde cada año se hacen este tipo de muestras es muy valioso. El año que viene van a ser 40 años que se realizan ininterrumpidamente estas exposiciones, así que me encantaría que haya cientos de artistas participando, siendo que Junín tiene mucha cantidad y diversidad de artistas. Ese es mi deseo mayor, que este lugar esté lleno de obras, porque realmente desde este espacio se valora muchísimo”, concluyó.

La muestra

Se puede visitar en el Museo Municipal Ángel María de Rosa – MUMA (Roque Sáenz Peña 141), los martes, miércoles, jueves y viernes, de 18 a 21. Cierre: 29 de febrero 2023.