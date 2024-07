Se inauguró la muestra “¡Bárbaro!” del artista Blas Rodríguez en el MUMA

Este sábado quedó inaugurada la exposición del ilustrador y diseñador gráfico juninense, Blas Rodríguez, en el Museo de Arte Municipal “Ángel María de Rosa” (MUMA) ubicado en Roque Sáenz Peña 141. La exhibición propone explorar el mundo personal del artista, mostrando más de 14 años de bocetos, objetos, productos e ilustraciones de su proyecto personal BongoLandia.



“¡Bárbaro!” estará disponible hasta el 11 de agosto inclusive, y se podrá visitar de martes a viernes de 9.30 a 12.30 por la mañana y de 16 a 20 por la tarde, y los fines de semana de 17.30 a 20 horas.



Al respecto, Agustina Barbosa, directora de Cultura del Gobierno de Junín, manifestó: “Con Blas (Rodríguez) venimos trabajando desde hace mucho tiempo, la seriedad con la que él trabaja es destacable, es un ser creativo y el ser creativo tiene esto, que tiene muchas capacidades de hacer cosas. Para esta exposición puntual trajo parte de su trayectoria, pero también acciona en crear con otras personas, eso es fundamental”.



Además, la funcionaria añadió que “él viene con un proyecto que empezó a mutar, que es un poco la intención de algo que está vivo y él merece habitar espacios, en este caso el MUMA, con una exposición individual". Y añadió: "Este museo tiene una relevancia importante para los artistas, y es un placer planificar todo, evaluar el espacio del lugar, ver cuántas obras exponen, entre otras cosas que van sucediendo en lo previo”.



En el MUMA, Rodríguez presenta una muestra de arte tras años de trabajo personal en ilustración y diseño, exhibiendo personajes en remeras, muñecos y objetos intervenidos, con la posibilidad de contactarlo para futuros proyectos.



En ese sentido, dijo: “Estoy muy contento de lo que está pasando dentro del MUMA, y disfrutando mucho. Siempre he venido de chiquito a ver obras, a las ferias y ahora poder hacer una muestra es espectacular, para mí es un momento muy especial".



“Esto lo tomo como una responsabilidad, de poner lo mejor de lo que hago, presentarlo de la mejor manera posible, tratar de sorprender también, mover un poco todas las locuras que se me ocurriesen para plasmarlo acá, y las expectativas fueron superadas al momento de montar todo, y acá hubo un papel importante, que lo cumplieron quienes trabajan en este museo”, indicó.





Al mismo tiempo, subrayó que “quien venga al MUMA se va encontrar con casi 15 años de un proyecto personal". "Siempre trabajé en ilustración y publicitaria, y fue una necesidad de empezar a hacerlo producto, como hacía para mis clientes, pero bajo una marca propia, a partir de eso, desarrollé una serie de personajes y los empecé a aplicar, primero en remeras y después a contar historias a través de esas remeras, y así surgió hacer muñecos, se trata de experimentar”, remarcó.



“En la muestra van a estar todos los bocetos que hago antes de empezar a plantear una idea, las aplicaciones, las cosas que salieron mal, las cosas que salieron bien, todas las remeras se las pedí a gente que las compraron, son todas prestadas de amigos, de clientes, así que para mí es muy importante y también es un homenaje a todo, desde el Museo, a la gente que me banca, a la gente que le gusta lo que hago y a Junín también porque es una ciudad en la que siempre me manejé con resultados muy positivos, hago tiradas muy chiquitas, hacemos las ferias, y queda todo acá, eso me pone muy feliz”, contó.



Para finalizar, el artista reafirmó: “Esto también lo tomo como una especie de vidriera, porque de seguro va a venir gente que quizá nunca vio lo que hago, a lo que me dedico. Y eso es espectacular, porque me encanta trabajar con nuevos clientes. He trabajado con muchos de Junín, de afuera y siempre dando el 100%".