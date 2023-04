Un argentino que "no puede creer" la variedad de marcas que encontró en un shoping de Chile, se hizo viral

El usuario de TikTok @rodrigomarquez.ok, expresó su experiencia tras viajar desde la ciudad de Córdoba a Santiago de Chile, durante el fin de semana largo de Semana Santa.

En un video, el turista argentino en Chile enfátizó: "la verdad es que no lo puedo entender...que alguien me lo explique. Estoy en el Costanera Center, acá en Chile, a 1.100 kilómetros de Córdoba, Argentina".

"Me vine justamente en un fin de semana, a pasar la Pascua y ver qué se podía comprar. Estoy sorprendido. No puede ser, loco, yo pensé que no existían estas marcas, que se habían ido del planeta. No puede ser...", agregó, al mismo tiempo hizo mención de distintas tiendas y marcas de ropa.

En su posteo el turista argentina de manega enérgica pidió: "que alguien por favor que me explique por qué me tengo que cruzar de país -ojo que no me fui a Estados Unidos a 50 mil kilómetros-; acá a una hora y media en avión, en un viajecito de un día en un auto estás en un lugar donde encontrás de todo" y agregó que "a lo mejor el tipo de cambio no es el mejor, pero como tenés tanta variedad, terminás encontrando cosas de gran calidad a buen precio".

Su video se volvió viral en TikTok y sumó 480 mil reproducciones. En la descripción titulo:"¿Qué pasa que se están yendo todos? ¿Estaremos haciendo algo mal?".