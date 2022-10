“Es admirable como con el tiempo se ha modificado la conciencia aseguradora”

Con motivo de cumplirse hoy, 21 de octubre, el Día del Seguro, Democracia consultó a Daniel González, quien preside la Asociación de Productores Asesores de Seguros (APAS) del Noroeste de la provincia de Buenos Aires.

El entrevistado explicó la mayor conciencia aseguradora que había hoy en la población respecto a algunas actividades, y cómo los productores asesores habían podido mantenerse durante la pandemia, a pesar del parate imperante por cuestiones sanitarias.

AAPAS

El entrevistado explicó el importante rol que tiene la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS), como así también la federación que la nuclea y que actualmente llega a conformar un organismo internacional que representa la actividad que desempeñan en Sudamérica y España.

En Argentina hay 22 asociaciones como la que dirige González, cuatro en la provincia de Buenos Aires y el resto todas en capitales de provincia. Entre todas conforman la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de la Argentina (Fapasa). Cada uno de los presidentes de las 22 asociaciones integra el consejo federal de Fapasa. Actualmente el consejo directivo de Fapasa está presidido por la contadora Agustina Decarre, de Junín. Ella es la primera mujer en la historia de la Federación que la preside. El próximo 31 de octubre habrá elecciones y una sola lista que ella encabeza, por lo que seguramente será reelecta por un mandato de dos años más.

Cabe destacar que desde hace dos años, Fapasa integra la Confederación Panamericana de Productores Asesores de Seguros (Copaprose), que componen países de Sudamérica y España. Su función es promover el desarrollo del productor de seguros y representar sus intereses. En la actualidad hay 17 países que participan en Copaprose.

“Desde el año pasado, la vicepresidencia segunda de esta entidad, corresponde a la Fapasa, representada por la contadora Decarre. Esto da muestras de la importante trayectoria que ha tenido la juninense, de 35 años de edad, con amplia capacidad de trabajo”, destacó Daniel González.

Reflote de la actividad

Consultado sobre la situación en el mercado asegurador por estos tiempos, González respondió que como casi todas las actividades en el país, durante la pandemia se pudieron mantener las coberturas existentes.

“La conciencia aseguradora es muy distinta a lo que nos pasó allá por el 2001, cuando hubo reducción de coberturas y anulaciones, en esta ocasión no ocurrió eso. Sin embargo la realidad era que no había negocio nuevo, ni actividad, por lo tanto sobrevivimos manteniendo lo que teníamos”, recordó. “Afortunadamente la pandemia ha desaparecido, por lo menos lo que se evidencia y esperemos que sea para siempre, de alguna forma se ha empezado a reflotar lo que es la contratación de pólizas de seguro”, afirmó.

Por lo expuesto, en general las actividades han vuelto a restablecerse y eso trae aparejado coberturas. Se ha mejorado comparado con lo que pasaba durante la pandemia.

Más coberturas

Respecto al crecimiento económico y cómo afectaba la inflación a la actividad aseguradora, Daniel González dijo: “las primas de seguro del país, en un 60 a 70 por ciento pertenecen a la rama Automotor, que son seguros obligatorios, fundamentalmente el de la responsabilidad civil. La venta de vehículos 0km está bastante retrasada. La rama que mayor primaje tiene no ha sufrido un crecimiento importante”.

“Sí se nota un crecimiento en otro tipo de actividades, que generan primas de no tanto volumen y de tanta trascendencia, pero sí vemos más coberturas. Este país lamentablemente cuenta con muchísima actividad informal, trabajadores que no están incluídos correctamente y observamos que hay una mentalidad de darle cobertura no de la rama de Riesgos de Trabajo, que sería lo ideal, sino seguros por Accidentes personales. Hay conciencia de que no puedo dejar entrar a nadie a hacer un trabajo en mi casa, sin relación de dependencia, sin seguro. Normalmente el seguro se contrata por pocos días, durante el desarrollo del trabajo. Como la mayoría de las veces quien hace el trabajo no factura, que es otro problema grave y serio, la responsabilidad es de quien solicita el trabajo”, explicó.

“Es admirable como se ha modificado a través del tiempo la conciencia aseguradora”, destacó.

Los comercios

Consultado sobre los seguros que generalmente eran contratados por los comercios, González mencionó a la rama de Incendios, como la más preocupante porque se podían generar daños importantísimos. “Las alícuotas, las tasas son las más baratas en cuanto a la actividad aseguradora. No son frecuentes los incendios, pero el riesgo existe y cuando suceden las consecuencias son graves. Sabemos también que a veces no están dadas las condiciones para poder combatirlos. Si se tiene presente que en Junín no hay bocas de agua, es decir, cuando se produce un incendio las autobombas tienen una capacidad limitada, tienen que ir camiones municipales cargados con agua para tratar de colaborar con el límite que tienen las autobombas”, sostuvo.

La prioridad era que el comercio estuviera cubierto, el contenido y el edificio. “Un gran porcentaje de las actividades comerciales tienen el Seguro Integral de Comercio, una combinación entre el incendio, el robo, rotura de cristales, responsabilidad civil, el daño a linderos es lo que cubren las pólizas de esa rama”, explicó.

Contra granizo

Consultado sobre los seguros contra granizo, ya que la nuestra es una zona eminentemente agrícola ganadera, el entrevistado dijo que se generaban muchísimas pólizas de granizo.

“No todas las compañías de seguro trabajan en la rama, pero es muy grande el porcentaje de pólizas que se contratan para cubrir los impactos de una granizada”, apuntó.

Dijo que si bien este año se atravesaba una situación especial, los volúmenes que generan las pólizas de granizo eran importantes. “Para el productor agropecuario esto es fundamental, ya no arriesga. Prácticamente es muy difícil ver un sembrado que no cuente con cobertura de granizo”, señaló.

Acotó que había también seguros adicionales por inundación; la maquinaria agrícola cosechadora se aseguraba ante el riesgo de siniestros, siendo la cobertura mientras la valiosa maquinaria estaba trabajando en la cosecha. “El riesgo de la responsabilidad civil cuando se traslada es menor”, mencionó.