Intensa actividad de la Asociación de Productores Asesores de Seguros

Al cumplirse hoy el Día del Seguro, Daniel González, presidente de APAS, en diálogo con Democracia, se refirió a la actividad de las productoras de seguros y a la importante participación de directivos de la entidad en la propia Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina, como así también en el próximo Congreso Panamericano de Federaciones de Seguros en México.

Por tal motivo, anoche se realizó un festejo, organizado por la APAS, con la participación de productores que se acercaron a compartir gratos momentos.

“En el Día del Seguro, quiero saludar a todos mis colegas y agradecer a la gente por el reconocimiento de la actividad de los Productores Asesores, para que se pueda cubrir sus riesgos”, dijo González en esta fecha tan especial.

Las entidades

Al referirse al surgimiento de las entidades que representan a productores de seguro, González dijo: “A nivel nacional se fueron formando asociaciones en distintos lugares del país a través de los años. Llegó un momento en que decidieron erigir una cabeza, para no quedar aislados y poder actuar en forma conjunta. Así surge la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina (Fapasa), que nuclea las 22 asociaciones que existen hoy en el país. A su vez, la mayoría tiene sede en capitales de casi todas las provincias, y en la de Buenos Aires está en las ciudades de Buenos Aires, Tandil, Bahía Blanca, Mar del Plata y Junín.

Para llevar adelante el programa de trabajo de la Federación, nos reunimos entre todas las asociaciones, últimamente en forma virtual”.

Daniel González destacó que si bien APAS tenía sede en una de las ciudades más chicas, comparándolas con las otras donde tienen su base otras asociaciones, la nuestra es la única que tuvo dos presidentes en la Federación: Daniel González, en el período 2014-2016, y Agustina Decarre (2020-2022). Y Decarre es la primera mujer presidenta de la Fapasa.

“A nivel panamericano, existe la Confederación Panamericana de Productores de Seguros (Copaprose), y Fapasa integra la misma desde hace tres años”, apuntó.

Lo cierto es que el pasado 27 de agosto se realizó la asamblea ordinaria de la Confederación donde se eligieron a las nuevas autoridades para 2021-2023. Fapasa obtuvo la Vicepresidencia 2º de la entidad que agrupa a Asociaciones de Productores de Seguros de toda Latinoamérica, Estados Unidos, España y Portugal. Por lo tanto, la juninense Agustina Decarre, del 3 al 5 de noviembre, participará del Congreso Panamericano de Federaciones de Seguros en México. A dicho congreso también fue invitado Daniel González, como expresidente del consejo honorario de la federación.

“Copaprose – apuntó González- es la segunda entidad más importante en el mundo”.

Respecto a la actividad aseguradora en nuestra zona, que es una de las más ricas a nivel productivo del país, el entrevistado manifestó: “APAS tiene jurisdicción en una zona muy amplia de casi 300 kilómetros a la redonda”.

“Durante la pandemia – continuó diciendo el entrevistado- se mantuvo la conciencia aseguradora en la población, entonces no sufrimos ni los productores ni las compañías aseguradoras la caída de coberturas. La gente entendió que los eventos siniestrales no tienen nada que ver con una pandemia, es decir, se pueden producir igual. Por ejemplo, durante las restricciones del año pasado había poco movimiento de autos, pero hay que tener en cuenta que para que exista un accidente con riesgos importantes se necesitan solo dos…”.

“Lo cierto es que no padecimos las consecuencias económicas que sí han tenido otras actividades comerciales. El seguro se siguió manteniendo, las compañías fueron bastante elásticas en cuanto a no tener una exigencia muy estricta en cuanto al cobro de las primas, hemos podido subsistir sin inconvenientes durante la pandemia. No hubo negocios nuevos pero sí se mantuvo lo que veníamos asegurando”, dijo.

“En Junín se siguen manteniendo las mismas aseguradoras, debe haber más de 40 operando, las más importantes en el país tienen sus productores acá también”, apuntó.

Daniel González manifestó que antiguamente las compañías trataban de formar una oficina en la ciudad, una oficina propia de ellas, pero con el tiempo tomaron otra decisión, designan un productor, que es independiente, cada cual tiene su propia oficina.

“Cada productor es libre de operar con una o varias aseguradoras, eso es lo que actualmente ocurre”, afirmó.

Productores

Daniel González dijo que a través de la asociación, APAS Noroeste se dictan cursos para obtener la matrícula de productor de seguros. “Hemos visto un crecimiento de interesados en hacer este curso”, apuntó.

“Los productores de seguro tenemos la obligación de hacer dos cursos en el año, es el programa de capacitación continuada. Las asociaciones deben dictarlos. Los cursos son obligatorios. La Superintendencia de Seguros de la Nación no renueva la matrícula el año siguiente si el productor no cumplimenta los dos cursos, y hay que rendir un examen. Eso es para los que ya somos productores”, aclaró.

“Para los que quieren obtener la matrícula de productor de seguros, APAS tiene un grupo de docentes que dictan los cursos correspondientes, que son más prolongados, duran 9 meses. Todos los cursos se están haciendo en forma virtual”, agregó.

Con la mayor apertura de actividades que se está dando el corriente mes, los productores de seguros esperan un crecimiento en las pólizas de seguros.

“Como ya le dije, se mantuvo durante la pandemia lo que ya estaba, pero ahora, al reactivarse económicamente, empiezan a surgir necesidades de coberturas nuevas. No solamente lo que es tradicional como el seguro del auto o el riesgo de trabajo, que son las dos ramas obligatorias, sino de otras ramas más, en las que se está viendo un aumento de consultas por coberturas”, apuntó.

APAS

APAS Noroeste tiene instalaciones propias, en su sede de Bartolomé Mitre 101, primer piso, a dos cuadras de la plaza principal.

“Tiene un salón con capacidad para 60 personas, por lo cual también permite el dictado de cursos en la misma sede, aunque ahora es virtual por el tema de la pandemia. Tiene 300 socios y la idea es seguir creciendo”, dijo.

Las autoridades de APAS son: presidente: Daniel González; vicepresidenta: Mariela Echeverría; secretaria: Valeria Estabio; tesorera: Agustina Decarre; vocales titulares: Iván Lazzaro y Daniel Ferreyra; vocales suplentes: Juan Carlos Garrote y Ricardo Lorio; revisores de cuentas titulares: Carlos Reguera, Oscar Tosso y Néstor Domínguez; revisor de cuenta suplentes: Claudia Páez.