Obesidad: expertos buscan erradicar el viejo mito de “la falta de voluntad”

“No baja de peso porque no tiene voluntad”, “si pusiera más empeño podría adelgazar “ y otras frases de este tipo se han vuelto tan comunes a lo largo de los años que, a fuerza de escucharlas, muchas personas con obesidad han terminado por aceptarlas como un axioma contra el que no hay nada que hacer. Pero lo cierto es que son cada vez más las evidencias de que la obesidad constituye un problema tan complejo que el mero empeño juega en él un papel menor. De ahí que al conmemorarse hoy el Día Mundial de la Obesidad, expertos de distintas sociedades médicas hicieron un llamado para erradicar el estigma asociado al viejo mito de la falta de voluntad. “A pesar del sentimiento de culpa y las miradas que todavía sienten algunas personas con obesidad, la ciencia demostró que existen decenas de factores que explican su desarrollo y hoy se sabe que ésta no se desencadena por falta de voluntad, ni se resuelve de una manera tan simple como ‘comiendo menos y moviéndose más’”, señalaron los profesionales en un comunicado que se conoció ayer. Entre las sociedades médicas que participan de esta iniciativa de concientización se encuentran la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas, la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas, la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimenticios, la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, la Sociedad Argentina de Medicina y la Fundación Cardiológica Argentina. Bajo el lema de “no es tu culpa, ni falta de voluntad”, la iniciativa busca difundir algunos motivos que explican la complejidad de la obesidad, de su desarrollo y de su abordaje. “Lograr el descenso de peso y sostenerlo en el tiempo es un desafío que requiere un abordaje integral”, dice el documento al señalar que si fuera sencillo bajar de peso, “tendríamos que estar cada vez mejor, pero no es lo que reflejan las estadísticas” de nuestro país. Como destacan los impulsores de la campaña, las cifras de obesidad en nuestro país muestran “un contexto preocupante”; ya que, en 5 años; “la proporción de argentinos adultos que la sufren pasó de 20,8% a 25,4, lo que representa prácticamente un incremento del 25%”. Lejos del enfoque con que suele hablarse de obesidad, los especialistas resaltan el hecho de que se trata de una enfermedad que pone en serio riesgo la salud. De hecho, entre las comorbilidades de la obesidad se encuentran las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad metabólica por hígado graso no alcohólico, la dislipidemia, la apnea obstructiva del sueño, la enfermedad renal y varias enfermedades oncológicas. “Se debe tomar más conciencia en nuestro país sobre el impacto negativo que la obesidad puede tener para la salud”, señaló la médica cardióloga Paola Harwicz, especialista en nutrición y ex directora del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología. Los especialistas también advierten sobre la importancia que tienen “los patrones desde la infancia”, ya que un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud establece que, si no se toman medidas concretas para cambiar la realidad actual y futura, para 2030 el 27,2% de los niños entre 5 y 9 años tendrá obesidad. Al enumerar las pautas que sí logran revertir la obesidad, los impulsores de la campaña destacan la importancia de mejorar los patrones alimentarios y emocionales; llevar una vida activa; tomar buenas decisiones en los lugares de compra de alimentos; procurar tener siempre en casa opciones saludables y construir de apoco una conducta alimentaria que se pueda sostener.