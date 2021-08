La hipertensión arterial mal controlada, la causa principal de cien muertes todos los días

La presión arterial elevada, una enfermedad que padece 4 de cada 10 mayores de 30 años pero que más del 40 por ciento desconoce tenerla, es la causa principal de unas 100 muertes por día en el país, según advirtió ayer la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA), que lanzó la quinta edición de la campaña Conoce y Controla tu Presión Arterial 2021.

Gran parte de las personas con diagnóstico confirmado no tienen su enfermedad bajo control, lo que evidencia que “todavía no existe suficiente conciencia sobre la verdadera dimensión de las complicaciones asociadas a la hipertensión”, afirmó un comunicado de la SAHA.

“Sabemos que de cada 10 argentinos mayores de 30 años entre 3 y 4 son hipertensos, pero de ellos más del 40 por ciento lo desconoce, y de los que sí tienen diagnóstico y deberían estar bajo tratamiento más de la mitad no tiene bien controlada su hipertensión. Esto evidencia un muy bajo nivel de control y es alarmante”, sostuvo el médico cardiólogo Marcos Marín, presidente de la SAHA.

Marín, quien también es el coordinador de la Campaña ‘Conoce y Controla tu Presión Arterial 2021’, sostuvo que esta acción se realiza por quinto año consecutivo “con el objetivo de acercar información responsable a la comunidad y promover el control periódico de la presión arterial, sobre todo en personas con factores de riesgo”.

El último informe de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud correspondiente a 2019 reportó que se produjeron en Argentina 97.264 fallecimientos por enfermedades cardiovasculares, de los cuales un número estimado en más de 36 mil por los especialistas de la SAHA presenta a la hipertensión mal controlada como causa principal.

La edad es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión (a mayor edad, más probabilidades de presentarla), al igual que la herencia o predisposición genética (padres hipertensos seguramente tendrán hijos con mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad).

También influyen otros factores que pueden ser modificados como una dieta no saludable (consumo excesivo de sal, comidas ricas en grasas saturadas y grasas trans, e ingesta insuficiente de frutas y verduras), el sedentarismo, el consumo de tabaco y de alcohol, y el sobrepeso y/o la obesidad.

“La hipertensión es una enfermedad que habitualmente cursa en forma silenciosa, sin dar síntomas, pero que constituye el principal factor de riesgo para desarrollar un ataque cerebrovascular (ACV) y la segunda causa de infarto”, afirmó por su parte el médico cardiólogo y doctor en medicina Nicolás Renna, vicepresidente de la SAHA.

Por eso, “toda persona debería controlarse la presión arterial una vez al año, mucho más aún si tiene antecedentes en la familia de hipertensión”.

Para participar de la campaña - que se extiende hasta el 14 de septiembre- se invita a las familias que cuenten con tensiómetros automáticos (que son los recomendados, por la precisión de sus resultados) a que todos los integrantes mayores de 15 años se midan la presión arterial en sus domicilios dos veces -separadas por un minuto-. Luego, podrán cargar los datos en forma anónima en la página web de la SAHA, ingresando en http://www.saha.org.ar/conoce-ycontrola/2021. “Muy pocas enfermedades graves como la hipertensión arterial presentan un instrumento para su detección y/o control tan amigable y tan a mano como un tensiómetro hogareño. Así y todo, los niveles de subdiagnóstico nos muestran que estamos fallando en transmitir a la población el peligro que representa vivir con la presión elevada y la importancia del uso de esta sencilla herramienta”, reflexionó Renna.

La campaña también tiene por objetivo crear un hábito de medición de la presión arterial y ante la presencia de valores iguales o cercanos a 140/90 mmHg luego de tres mediciones espaciadas, se pide acudir a una consulta médica.

Un problema también de chicos

Si bien la hipertensión es un tema vinculado siempre con los adultos, estudios recientes realizados por investigadores del Conicet La Plata sobre el estado nutricional de 3.000 estudiantes de City Bell, Romero, Abasto, Olmos, Etcheverry y Los Hornos revelaron que la mitad tienen sobrepeso u obesidad y que, aquí no lo preocupante, el 20,5% presenta también presión arterial elevada (PAE).

Los resultados fueron reportados por dos trabajos de científicos del Conicet La Plata publicados en 2020 y 2021 en Salud Uninorte y en la Revista Argentina de Antropología Biológica, respectivamente, y las zonas relevadas abarcan el denominado periurbano productivo platense, desde El Peligro, Villa Elisa y City Bell hasta Los Hornos en el límite con Arana, pasando por Abasto, Melchor Romero, Lisandro Olmos y Ángel Etcheverry.

“Si bien tenemos trabajos hechos en el casco urbano de La Plata y en localidades vecinas como Brandsen, Punta Indio y Magdalena, en los últimos estudios nos enfocamos en el periurbano productivo porque presenta una situación compleja, con una población muy heterogénea y distintos grados de ruralidad y urbanización”, dijo Florencia Cesani, investigadora y directora del Laboratorio de Investigaciones en Ontogenia y Adaptación de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Además de un 45% de chicos y chicas con sobrepeso, otro de los datos publicados indica que los valores preocupantes de presión arterial alta se concentran en varones mayores de 8 años con obesidad, y también en aquellos de familias con nivel socioeconómico más favorable. La presión elevada es “una condición preocupante que puede desencadenar graves problemas de salud a corto y largo plazo”, indicó el estudio.

“Lo interesante es observar y evaluar el crecimiento y estado nutricional en relación al contexto socioambiental de residencia, es decir las condiciones de la vivienda, el nivel educativo y la ocupación de los mayores, y el acceso a servicios públicos y de salud”, describió Cesani.