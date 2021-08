Ibai lo hizo otra vez: hizo debutar a Messi en Twitch y marcó un hito para los streamers

Con una entrevista a Lionel Messi en plena presentación en el PSG francés en vivo para más de 300.000 espectadores simultáneos en su canal de Twitch, el streamer español Ibai Llanos volvió a demostrar hoy no solo la potencia que tiene una de las plataformas con más llegada a los jóvenes, sino su propio protagonismo en el actual cambio de paradigma de los medios de comunicación.

Temprano en la mañana del miércoles Argentina, las miradas del mundo del fútbol se posaron sobre el estadio Parque de los Príncipes en París.

Allí, Llanos, el que en otra época habría sido señalado como “sapo de otro pozo”, tuvo el lugar privilegiado que antes estaba reservado exclusivamente para los más influyentes periodistas deportivos.

El debut de Messi en Twitch se prolongó durante cinco minutos, en los que respondió de forma distendida -palabra clave para entender por qué cada vez son más las estrellas que eligen ese medio para llegar a los fanssobre el momento que atraviesa y sus expectativas en su nuevo equipo.

También hubo tiempo para las bromas por la visita que el streamer vasco de 26 años hizo a la casa de Messi en Barcelona el sábado pasado.

Ese día el astro organizó una suerte de cena de despedida y le dijo a su amigo Sergio “Kun” Agüero que llevara nada menos que a Ibai y al argentino Martín “Coscu” Disalvo, otro referente de Twitch que por estos días está en Cataluña.

Pero la presencia de Llanos en París no se debe leer como un favor por amistad: con 7 millones de seguidores, transmisiones promedio de casi 70.000 espectadores y picos de un millón y medio, Ibai es el segundo streamer más visto de habla hispana.

Otros 6,42 millones están suscriptos a su canal en YouTube. Si se extrapolaran forzadamente sus cifras de la charla con Messi a la TV, equivaldrían a más de 3 puntos de rating en Argentina; más que lo que pueden mostrar las planillas de varios canales deportivos.

Por su canal pasan habitualmente cracks mundiales de fútbol, como Agüero, Piqué, Iniesta, Dybala o Ronaldinho, pero también íconos de la música como Nicky Jam, Ed Sheeran, Duki o Bizarrap.

Su carrera comenzó como ‘caster’ de e-games, pero en YouTube y Twitch explora todo tipo de contenidos; video reacciones, entrevistas, seguimiento de la cultura del freestyle, eventos deportivos y hasta el relato de deportes profesionales en vivo como el de la final de la Copa América el mes pasado.

La entrevista al ahora número 30 del club francés fue en medio del túnel que conduce al campo de juego, parados los dos y en directo con un iPhone como único instrumento tecnológico; toda una síntesis del contrapunto que representa Twitch respecto de los medios tradicionales.

“Tienen varias cualidades novedosas en relación a los medios de comunicación tradicionales”, explica Martín Becerra, investigador principal de Conicet y doctor en Ciencias de la Información, en relación a qué es lo que atrae a los públicos jóvenes a Twitch, YouTube y redes sociales. Las nuevas formas de comunicar y producir contenidos son asumidas por los espectadores más jóvenes de forma natural, pero generan incomprensión y hasta hostilidad en muchos de aquellos que llevan más tiempo en la industria.

Para ese caso vale nuevamente el ejemplo de Ibai Llanos, que mantuvo una fuerte polémica transatlántica con el periodista argentino Gustavo López. A fines de abril éste ensayó una crítica a modo de broma por las entrevistas que el español conseguía con jugadores como Dybala: “¿Quién es?”, dijo desde la pantalla de ESPN.

“La tv tradicional queda descolocada frente a la emergencia de estas modalidades a la vez emergentes y masivas de producción y uso de contenidos y, sobre todo, de nuevas experiencias de entretenimiento y consumos culturales”, reflexiona Becerra, y añade: “Como todo medio de comunicación, la tv es una institución y como toda institución, tiende a reproducirse y a conservar el estado de las cosas presente”.

Las respuestas tanto de Ibai como de la comunidad no se hicieron esperar y López se disculpó, pero ya era tarde y el streamer logró capitalizar el ida y vuelta en cuanta entrevista le pidieron, izando la bandera de una forma de hacer y consumir entretenimiento a la que que ya no le cabe el mote de “fenómeno” y muestra números que hablan más bien de una consolidación.

Ayer, en vivo desde la capital francesa, Ibai se acordó nuevamente del periodista argentino: “Gustavo López no está, no lo hemos visto de momento. Es cierto que hemos chequeado varias personalidades y no estaba”, ironizó.