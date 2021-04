Horóscopo de hoy: todas las predicciones del día según tu signo zodiacal

Aries:

Tu cuerpo te está pidiendo que consumas más frutas y verduras y que te hidrates mejor, hazlo. Llega una buena semana en lo laboral. Si eres soltero y quieres dejar de serlo, deberás ser más sociable y conocer más gente. Los que están en una relación, puede que su pareja se sienta aburrido por estos días, reaviven la llama.

Tauro

Cuídate de las infecciones en los ojos. Es tiempo de lanzar tu propio negocio, planifica el proyecto. Los solteros, tienen que conocer a esa persona por la que estan interesados y exigir lo mismo de lo que dan, nunca menos. Los que están en pareja, sepan reclamar lo que les corresponde, más si notan que su pareja no está a la altura.

Géminis

Cuidado con el frío y los dolores de oído, esta semana cuídense mucho del estrés. Es un momento algo monótono en lo laboral, pero pronto mejorará. Los solteros, seguirán disfrutando de la soltería ya que no se ven cambios por lo pronto. Los que estén en pareja, puede que alguien esté “trabajando” para que tu relación se complique, si eso es así y lo sientes, busca ayuda de un profesional.

Cáncer

Tu sistema inmunológico se ve débil, debes cuidarte sobre todo ahora. En el trabajo se vienen buenas semanas, trata de aprovechar para crecer. Las personas solteras tienen que dar una respuesta a alguien, no teman en darse una oportunidad. Los que están en pareja, no deben dejar que las cuestiones económicas los separen, las cosas van a mejorar.

Leo

Es necesario reforzar tu salud con una mejor alimentación, hazlo. Debes mostrar tus ideas en lo laboral, pueden ser muy innovadoras. Los solteros, no se centren en lo superficial a la hora de elegir con quien salir, o se aburrirán. Los que estén en pareja, cuidado si te tientan en el trabajo, antes de aceptar cambios, fíjate que no repercutan en la relación con tu pareja.

Virgo

Puede que te asustes por un resfriado, intenta cuidarte para no pasar un mal momento. Esta semana, te alterarán en el trabajo, los nervios no te ayudarán, relájate. Los solteros, van a lograr todo lo que se propongan en el crecimiento personal. Si tienen dudas con sus sentimientos, traten de ponerles un orden. Los que estén en una relación, su pareja les va a proponer tomar una decisión importante juntos, piensen muy bien y no se apueren o puede que decepcionen a su amor al final.

Libra

Es momento de ponerte como prioridad y no dejar que nadie perturbe tu tranquilidad, aléjate de personas envidiosas. En el trabajo alguien quiere complicar tu crecimiento. Los solteros, reciben una propuesta de salida esta semana. Los que estén en una relación, van a tener una buena semana, las cosas irán bien.

Escorpio

Procuren tomar precauciones para no enfermarse. En el trabajo se avecina una semana intensa. Los solteros deben empezar a usar las redes para acercarse a esa persona y conquistarla. Los que estén en una relación, debe planificar un viaje juntos y ponerse de acuerdo para no postergarlo más.

Sagitario

Debes preocuparte por ti y divertirte. En el trabajo todo marchará en orden. Los que estén solteros, es un buen momento para tomar decisiones importantes en temas del amor, no temas arriesgarte, no perderás nada. Los que están en pareja, deben evitar ser tan exigente, a sus parejas les cuesta seguir con su ritmo de vida.

Capricornio

Tienen poca paciencia estos días, eviten enojarse por las bromas pesadas o harán pasar momentos tensos a otros. Los que están en pareja, no es momento para hacer grandes gastos, o arriesgarse. Los que estén solteros, solo atraerán personas muy complicadas, lo mejor es pensar bien antes de aceptar propuestas.

Acuario

No es momento para rebajarte, si quieres decir que no, hazlo. Tú estás primero. Momento de tranquilidad laboral. Los solteros, sepan que sobrarán pretendientes, pero estén atentos a elegir bien, o lamentarán esos errores.

Piscis

Esta semana necesitarás mucho de tu equilibrio y paciencia, nada será fácil y las cosas te resultarán aburridas. Los solteros, tomarán como herramienta de conquista las redes sociales. Los que estén en pareja, deben ser precavidos con las discusiones, no saldrá nada bueno de estas.