Horóscopo de hoy: todas las predicciones del día según tu signo zodiacal

Aries

Necesitas mejorar la dieta, tu sistema inmunológico te lo agradecerá. En el trabajo se viene una semana agitada, pero estás en tu época así que podrás con todo. Los solteros, deberán dar el primer paso sobre todo si ya han quedado en algo con alguien o podrían quedar mal parados. Los que tienen pareja, están en un momento confuso, no será fácil remediarlo pero encontrarán la solución.

Tauro

Evita las discusiones familiares porque solo harán que te sientas mal. En el trabajo se viene una jornada agotadora, tómalo con calma. Los solteros, tendrán pretendientes, no dejes que te domine el miedo o perderás el amor. Los que están en pareja, cuídenla, ellos en estos momentos, pueden ser víctimas de estafas, atentos.

Géminis

De salud vienes bien, mantente así y lograrás todo lo que te propongas. Semana de mucho estrés en lo laboral, organízate y será más leve. Los solteros, son propenso a atraer gente falsa, antes de empezar algo analicen bien a sus pretendientes. Los que están en pareja, un tercero quiere hacerlos pelear, no dejes que se salga con la suya.

Cáncer

A Las personas pesimistas, quítalas de tu vida, no necesitas a nadie con malas vibras o que reste. En el trabajo será un día muy monótono. Los solteros, sigan tomándose tiempo para mimarse y repararse ustedes mismos, no se visualizan cambios amorosos. Los que tienen una relación, deben tomar las cosas cotidianas con más calma y tratar de armonizar el ambiente de la relación.

Leo

En tu entorno las cosas están contaminadas, alégate de personas tóxicas. En lo laboral se viene una semana intensísima, trata de ordenar tus prioridades y podrás con todo. Los solteros, sean cuidadosos con alguien del pasado que quiere volver, lo más probable es que sufran otra decepción. Los que tienen pareja, no actúen bajo impulsos, sean precavidos y no caigan en malos entendidos o lo lamentarán luego.

Virgo

Los cambios climáticos no te sientan nada bien, deben seguir cuidándose y recuperar energías. En el trabajo, vienen nuevos desafíos que te harán crecer en lo profesional. Los solteros, pueden usar las redes sociales para salir de la soltería, les funcionarán bien. Los que tengan pareja, será una semana intensa llena de pasión, disfruten.

Libra

Esta semana debes cuidarte mucho del sol, y de los resfriados, aléjate del frío. En lo laboral, estás agotado, organízate y podrás hacer todo con menos esfuerzos. Los solteros, van a tener como clave la formalidad para encontrar a esa persona indicada, tener en cuenta ese dato. Los que tienen pareja, mucho cuidado con contar intimidades de tu hogar a amigos o compañeros de trabajo, eso puede afectar la armonía de tu relación.

Escorpio

Aléjate de todos los excesos, ya sea comida, alcohol o tabaco, te darán malestares digestivos. En el trabajo no ves cambios futuro, si piensas en cambiarlo, ya puedes buscar uno nuevo. Los solteros, sentirán que se les acerca alguien especial, sepan poner el corazón en orden antes de empezar cualquier relación. Los que estén en pareja, el aburrimiento o la monotonía puede distanciarlos, traten de hacer planes imprevistos juntos.

Sagitario

Las articulaciones debemos cuidarlas de jóvenes para que no nos afecten a futuro, a tener en cuenta. En lo laboral, iniciarás tu propio proyecto y realmente te organizas. Los solteros, tienen dos opciones, la primera es salir a conocer gente nueva y tratar de encontrar el amor, la segunda y es sólo para los que no cerraron una página en sus vidas, será volver con alguien del pasado, analícenlo bien. Los que estén en pareja, manejen los celos injustificados eso puede enfadar a su pareja y afectar la relación.

Capricornio

Los excesos te van a pasar factura, ya no eres un niño, contrólate. En el trabajo se vienen días calmos, te servirán para ponerte al día. Los solteros, no visualizan cambios, deben ser pacientes si quieren que aparezca la persona correcta. Los que estén en pareja, estarán bien, no les quitarán la paz.

Acuario

Tu salud viene bien, pero aléjate personas negativas que solo te darán dolores de cabeza. En el trabajo te darán nuevas tareas, eso te hará crecer como profesional. Los solteros, están esperando el regreso de una persona especial, deben tener paciencia ya que hay muchos resentimientos en esa persona. Los que tienen pareja, ojo con las redes sociales, si no dejan las cosas claras, podría haber discusiones.

Piscis

Esta semana lo único que afectará tu salud, serán los nervios, estos son provocados por la falta de orden en tus pensamientos, contrólate o empieza terapia si ves que no puedes solo. Los solteros, van a asistir a una reunión familiar y allí conocerán a alguien que despertará su interés. Los que tienen pareja, hay cierta inseguridad que invade a tu pareja, trata de aclararle las cosas si quieres dejarla tranquila.