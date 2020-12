Receta y origen de la picada criolla

Historia:

En 1896 se anuncia el paso por Rosario de sir John William Beresford, agregado cultural británico, de destacada intervención en las invasiones inglesas.

Ante la importancia de la visita, encargan a doña Quintina Pereyra Sosa, dueña de La Posta de los Postillones (La Florida), una comida para agasajarlo. Doña Quintina decide preparar locro, la comida patria. Por eso, mezcla una enorme variedad de ingredientes, cada uno en platitos distintos, con la finalidad de arrojarlos luego a una misma olla inmensa y calentar el locro.

Tal es su entusiasmo por la tarea que comienza a sumar elementos hasta superar las ochenta opciones, incluyendo maní, menta, trozos de corzuela, batatas y cardamomo.

El tiempo que esto le lleva conduce a que la galera que transporta al visitante y su gente llegue antes de que doña Quintina haya volcado su conjunto de bocadillos en la olla común. Hambriento y cansado, pero urgido por continuar el camino hacia San Nicolás, Beresford exige la comida.

Él y los suyos se lanzan sobre los platitos aún fríos y, ávidos y felices, dan cuenta en poco tiempo de su contenido. Beresford, sorprendido y deleitado, bautiza al almuerzo como pickles, para así emparentarlo con la denominación inglesa platos que pueden comerse con la mano.

No obstante el éxito inicial de la picada, no se afirmó entre las costumbres locales hasta principios del siglo diecinueve, época donde se inventa el escarbadientes, ya que tener que tomar la comida con las manos era de mal gusto, especialmente entre las damas, que usaban guantes.

Algunos insisten en que se llama así debido a que dicha comida rápida comenzaba a degustarse al "repicar" o "repicada" de las campanas de la Iglesia de la Merced al llamar a misa de once. Sin embargo, la versión más aceptada es la que acuñó sir Beresford comparándola con los pickles. De pickle a picada hay solo un trecho.

Hoy hay tantas versiones de la picada como pueda plantear la imaginación, hasta vegetarianas y por colores.

La picada no tiene receta, si le decís a un argentino “te voy a dar una receta de picada”, probablemente se te ría en la cara. Lo cierto es que hay ciertos tipos de fiambres que no tienen que faltar en la mesa, a la hora de hacer una.

Todos sabemos que no es una ciencia compleja cortar fiambres para armar una picada, ya que cualquiera puede hacerlo, no hay secretos. De todos modos te dejamos una lista con los ingredientes que no pueden faltar en tu mesa, para que disfrutes de esta típica compañera de mesa de todos los argentinos.

Igredientes:

Longaniza calabresa.

Chorizo sarta y cantimpalo.

Salame de campo picado fino y grueso.

Sopresatta.

Spianatta.

Lomo horneado con hierbas.

Queso saborizado mediterráneo.

Gruyere.

Peppato.

Sardo y de cabra tipo Feta.

Lewerbust.

Tomatitos cherry.

(Todos son diferentes tipos de fiambre y quesos) Se consiguen fácilmente en una fiambrería.

El paso a paso de la preparación:

Una vez cortados, poner todos los ingredientes en una tabla redonda para picada. Siempre calcular que la porción para cada comensal es aproximadamente 250 grs.

Aceitunas: Si la picada no las trae, recuerden que siempre son una opción ideal para acompañar la tabla, pueden ser rellenas, negras, verdes, con o sin carozo.

Los que gusten pueden preparar algún aderezo como ser una pasta de aceitunas o bien algún paté de tomates secos u hongos.

El Pan: Se puede acompañar con pan de campo, panes caseros saborizados, pan francés o simplemente la baguette.

Snacks: Otro ingrediente que puede acompañar una picada, las papas de paquete o bien algún que otro maní.

Bonus extra: Un chopp de cerveza bien fría. Eso no es parte de la picada… ¡Pero es su mejor aliada!