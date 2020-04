Imputaron a un futbolista por lesiones y amenazas a su ex

Sebastián Villa, delantero del Club Atlético Boca Juniors, fue acusado de violencia de género a través de redes sociales por su novia, Daniela Cortés, que aseguró además que recibió amenazas del entorno del futbolista.

El jugador quedó imputado por la denuncia por lesiones y amenazas en una Unidad Especializada del Polo Judicial de Lomas de Zamora.

Daniela, la pareja del joven colombiano de 23 años que tenía contrato en Boca por dos temporadas más, escribió en su cuenta personal de Instagram un mensaje que publicó junto con una serie de fotos y videos con los presuntos golpes, agresiones y amenazas que, de acuerdo con su relato, le propinó Villa en reiteradas ocasiones durante los dos años de su relación.

“Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más. Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él que nunca pasó”, escribió la joven colombiana que además es madre de una nena de 6 años.

“Hago esto por miedo, porque a este hombre quien lo ve en redes o prensa es como si fuera un hombre sabio y habla con madurez, pero la realidad es otra”, refirió sobre Villa a quien definió como “un maltratador tanto físico como psicológico” y aseguró que “mucha gente está de testigo”.

Después de haber hecho las publicaciones en su cuenta de Instagram, Daniela Cortés finalmente fue revisada por un equipo médico legista para constatar las lesiones. Y la denunciante tomó como abogado al mediático Fernando Burlando, quien en declaraciones por TV adelantó: “Si se llevan a cabo estas medidas de pruebas, vamos a pedir la detención del jugador porque no se trata solo de agresiones, sino de amenazas”.

Por lo pronto, a Villa se le aplicó una restricción perimetral de 1.500 metros y el colombiano, quien en la tarde del lunes se había ido a la casa de su compatriota Juan Fernando Quintero (comparten el mismo representante), quedará por ahora realizando el confinamiento obligatorio en esa residencia.

El Club Atlético Boca Juniors se refirió al hecho a través de un comunicado donde sostuvo que “ya está en contacto con los abogados y representantes del jugador para profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan”.

“El club se pone a disposición de la Justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso, en concordancia con el compromiso asumido por esta directiva en materia de Derechos Humanos y cuestiones de género”, señaló.