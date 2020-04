Una policía dio positivo y pusieron en cuarentena a una cárcel

Una policía de la localidad rionegrina de Choele Choel dio positivo de covid-19, así que la cárcel de la localidad está aislada con 34 presos y guardias en su interior. Pero además, la jefatura de la fuerza resolvió cambiar los turnos de trabajo y las policías regionales deberán implementar las 12 horas de trabajo por 36 de descanso, para tratar de evitar un contagio masivo.

Según informó el diario La Mañana de Neuquén, en Choele Choel el caos comenzó a partir del caso de un enfermero que trabajaba en un geriátrico y en el penal.

El hombre dio positivo al test de coronavirus y desde el viernes pasado está entubado y con respiración asistida, por lo que no pudo brindar información como para dar con el paciente cero de la localidad.

Ante este escenario de incertidumbre, que generó cierto miedo en el pueblo, ahora la cárcel está aislada completamente por seguridad. Hay 34 presos, 3 guardias, el director del penal, la subdirectora y un sargento aislados en el interior del presidio. Todos están en cuarentena y se los asiste llevándoles los insumos para vivir.

“Es muy preocupante la situación”, señaló una fuente judicial a LMN. En estos días hubo pequeños motines en Bariloche, Viedma y Roca, que fueron controlados.

El diario local Río Negro coincide con la información y sumó que “desde el viernes pasado, los casos positivos se multiplican en Choele Choel y en el Valle Medio reina la inquietud”. El ministro de Salud de la provincia, Fabián Zgaib, intentó llevar tranquilidad y le dijo al medio que “el hospital fue rearmado y se está trabajando”. Autorizaron el ingreso de 12 enfermeros y cuatro médicos nuevos.

Además, contó que hay solo dos respiradores y que los casos severos no se van a tratar localmente, sino que serán derivados. El caos reina porque aseguran que los primeros casos positivos de aquella comunidad no cumplieron con el protocolo de biosegu​​​​​​​ridad.

El ministro asumió que el primer caso se trató como una neumonía de la comunidad, aseguró el diario Río Negro.

“En el momento que ingresa, el protocolo de Nación no contemplaba a la neumonía como caso sospechoso de coronavirus. Esto fue cambiando y, cuando se incorporó a la neumonía, se mandaron a hisopar estos dos casos”, explicó el funcionario.