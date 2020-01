Las mujeres, protagonistas del amor y los encuentros virtuales

Ya sea para buscar mayor independencia en las relaciones o conocer a alguien de otra manera, o por ambas cosas a la vez, ya son más de 20 mil las argentinas que apuestan a encontrar el amor a través de aplicaciones. En tiempos de virtualidad y falta de conexión, un 81% aún cree en el amor, mientras que un 19% aún tiene sus reservas frente a la idea del romanticismo.

Así, al menos, lo revela un trabajo reciente realizado por BlindLove, un app de citas cuyo objetivo es encontrar a la media naranja más allá del aspecto físico.

La mayoría de las usuarias de esta aplicación que fueron consultadas valoran la posibilidad de contar con viviendas separadas al momento de tener una relación, y la convivencia inmediata no figura entre sus expectativas.

Los viajes compartidos también fueron relevantes para las mujeres a la hora del amor. La chance de hacer escapadas románticas o compartir vacaciones es algo que no dejan de lado y quieren pasar su tiempo con alguien que demuestre independencia económica. Pocas son las que colocan intereses vinculados a lo físico, sin embargo las características sobre “que tenga metas o proyectos”, alguien con quien poder hablar y en quien poder confiar, y que le guste divertirse, son unas de las más tipeadas en el campo de gustos. Así, las personas que se declaran emprendedoras son las mejor ponderadas, ya que se infiere que poseen confianza en sí mismas y ambición por sus metas.

Amantes de los animales, de caminar tomados de la mano en público o de hacer actividades al aire libre, todo vale al momento de encontrar el amor. Pero la característica del humor viene sobre todo: que sea alguien gracioso o sociable es menester para el público femenino. Que baile bien es un atributo deseable para algunas de las consultadas. También, tener una continuidad en las conversaciones es un must, ya que muchas refieren a que hacen un contacto que quizás luego continúa por WhatsApp y posteriormente se disipa en los días siguientes.

Algunos de los no: personas mentirosas, falsas, vagas o celosas son las que se colocan como “canceladas” para las mujeres argentinas. Por otro lado, quienes son “vuelteros” o no hayan superado a sus ex no suben posiciones, ya que prefieren dar con personas sin preámbulos.

Desde su lanzamiento, la aplicación de amor BlindLoveApp acumuló más 150 mil “relationships” o relaciones, ya que su creador, Federico Volinsky, cree que el término “matches” refiere a la propuesta de otro tipo de apps y no de Love Apps, pensadas para que los usuarios al interactuar puedan crear una conexión física y emocional.

En la actualidad, luego de idear un novedoso concurso -“El Amor Gana”-, en el que proponen premiar con 1 millón de pesos a quien demuestre ser el/la usuario/a que más utilice a la app, han acumulado más de 10 mil nuevos usuarios, de los que la mayoría son mujeres. Cuentan ahora con 65% de usuarias mujeres y un 35% de perfiles de hombres. Asimismo, respecto a las edades, el 38% se sitúa entre los 18 y los 24 años; un 37% entre 25 y 34; otro 6% entre los 45 y 54; un 2% de 55 a 64 y más de 65 años el 1%.

La app en redes sociales como Instagram tiene 11 mil seguidores, porcentaje del cual 68% son mujeres y muy activas, que siguen las diferentes encuestas, comentan y comparten sus impresiones sobre el amor y las relaciones. Por ejemplo, el 81% cree en el amor versus un 19% que no cree o que prioriza encuentros sin profundizar en una relación; un 53% dice gustar de “hacer cucharita” en el verano o de dormir abrazadas con alguien versus un 47% que prefiere no hacerlo. Respecto al premio del millón que ofrece la app con su concurso, las usuarias declaran que, de resultar ganadoras, se irían de vacaciones o no trabajarían más.

Además, “dicen tener en cuenta mucho más la seguridad, ya que gracias a cómo fue diseñada la aplicación no tienen que darle el teléfono a ningún extraño/a, eso las ayuda muchísimo a sentirse más confiadas al entablar una conversación con alguien que aún no conocen.

Sus fotos tampoco están disponibles y accesibles para cualquier persona, resguardando así la confidencialidad”, agrega el CEO sobre las medidas que toman las usuarias al momento de utilizar este tipo de apps.

El rasgo distintivo de esta app de amor es que permite a sus usuarios conocerse desde otro lugar, ya que no se basa exclusivamente en la apariencia física, sino que prioriza los temas y gustos en común. En una primera instancia, las fotos de perfil están borrosas y se van aclarando como un rompecabezas a medida que la conversación avanza. De esa forma, cuantos más mensajes intercambien los interesados, más rápido acceden a ver sus fotos.

Los creadores de la aplicación pensaron en la importancia de conocer al otro más allá de lo físico. Es por eso que su principal feature es el de ir descubriendo la imagen y que no se convierta en un “filtro” inicial para realizar un encuentro entre perfiles.