Juzgan a un ex panelista de 678 por violaciones

El periodista y bloguero Lucas Carrasco comenzará a ser juzgado hoy por dos casos de abuso sexual contra mujeres que accedieron a mantener relaciones con él, pero que luego denunciaron haber sido forzadas a prácticas no consentidas, informaron fuentes judiciales.

Uno de los episodios ocurrió el 21 de febrero de 2013 cuando la denunciante, Sofía Otero -entonces de 21 años-, accedió a visitar a Carrasco en su departamento del barrio de Palermo para mantener relaciones sexuales.

Según consta en el pedido de elevación a juicio del fiscal Patricio Lugones, Otero denunció que Carrasco la penetró analmente sin su consentimiento, aprovechando que se encontraba boca abajo, y que para lograrlo, ante su resistencia, la dominó agarrándola por el cuello y ejerciendo presión. “Yo le gritaba, le pedía que por favor parara, lloraba”, contó la joven, quien se encerró en el baño cuando Carrasco la soltó. Según consta en la denuncia, salió unos 25 minutos después, y cuando intentaba irse del departamento, el periodista la obligó a practicarle sexo oral.

El otro episodio ocurrió también en el departamento que Carrasco, ex panelista del programa “678”, con una mujer a quien conoció a través de la mensajería de la red social Twitter. Según la denuncia, el acusado la forzó a practicarle sexo oral hasta que le produjo “náuseas” y la sometió a humillaciones por no acceder a sus deseos.

Carrasco será juzgado exclusivamente por la jueza Ana Dieta de Herrero, la misma que condenó a Cristian Aldana a 22 años, en un procedimiento unipersonal que los tribunales orales aplican para las causas que consideran sencillas, y como modo de dividir el trabajo de los jueces y conseguir mayor celeridad.

El periodista está acusado por “abuso sexual agravado por acceso carnal” en dos casos, un delito que prevé penas de entre 6 y 15 años de prisión.

La línea 144 que opera el Ministerio de Desarrollo Social es la que se pueden efectuar denuncias sobre abusos sexuales. De acuerdo con las últimas estadísticas oficiales, entre enero y junio, 20.528 damnificadas se comunicaron por primera vez a través de esa línea gratuita, lo que implica un 28 por ciento más que en igual período de 2018.

Para el fiscal a cargo de la investigación, las denuncias quedaron materialmente probadas. “Teniendo en cuenta la totalidad de los elementos mencionados, es posible tener por acreditada la materialidad de los hechos y sostener con el grado de convicción suficiente, que Lucas Emanuel Carrasco resulta penalmente responsable de los mismos”, entendió el fiscal nacional Patricio Lugones.

El Tribunal Oral en lo Criminal 9, que estará a cargo del debate, está compuesto por los jueces Ramón Fernando Ramírez, Ana Dieta de Herrero y Ana Laura Vega.