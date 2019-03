La emotiva historia de la trompeta recuperada de la guerra de Malvinas que volvió a sonar en las Islas 37 años después

En un nuevo viaje humanitario marcado por la emoción, un grupo de familiares de soldados caídos en la guerra de Malvinas, recientemente identificados, visitó el cementerio de Darwin y fue parte de una conmovedora ceremonia en la que se les rindió homenaje, casi 37 años después de finalizada la guerra.

"Misión cumplida. El Estado honró a los héroes de Malvinas y sus familias. El Estado les pide disculpas por tantos años de olvido y desidia", dijo el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, al llegar el contingente de regreso a Ezeiza.

"En el recuerdo de todos los argentinos están vivos los que murieron en Malvinas. Estos viajes son un alivio para el alma de cada uno de ustedes", expresó a su vez el canciller Jorge Faurie al recibir a la delegación.

Desde la Comisión de Familiares de caídos en Malvinas, en tanto, evaluaron que toda la jornada -que se vivió a pleno sol en las islas- "fue una caricia al alma" y pidieron que estos viajes continúen e incluyan a los familiares de los caídos en el Crucero General Belgrano.

El grupo estaba integrado por unos 60 familiares; la mayoría, adultos mayores, provenientes de distintas partes del país, que recibieron las notificaciones positivas de la identificación de los restos de sus seres queridos en el último año.

Junto a los familiares viajaron también Avruj; la titular de la Comisión de Familiares, María Fernanda Araujo; y dos ex combatientes amigos e impulsores de las identificaciones: el inglés Geoffrey Cardoso -quién diseñó el cementerio de Darwin y enterró en 1982 a los soldados argentinos-, y el argentino Julio Aro, titular de la fundación No Me Olvides, entre otros veteranos.

Pero uno de los momentos más emotivos del viaje, se desarrolló luego la rendición de honores militares: un gaitero de la guardia escocesa de las islas tocó una marcha fúnebre, y el excombatiente argentino Omar Tabárez interpretó el "Toque de silencio" con la misma trompeta que usó durante los días del conflicto para acompañar distintos momentos de la guerra, y que le fue devuelta en el 2010 por el soldado inglés que lo tomó prisionero.